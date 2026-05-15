【ワシントン＝阿部真司、栗山紘尚】北京で１４日に行われた米中首脳会談では、米中両国の外交・防衛担当の閣僚が顔をそろえた。

両国とも経済分野での成果を前面に打ち出しているが、出席者の布陣には、安定した関係の構築に向けた米中両国の配慮がにじんだ。

米側の出席者で注目された一人が、ヘグセス国防長官だ。大統領の訪中に国防長官が同行するのは１９７２年以来５４年ぶりとなる。この異例の対応は「長年確立されてきた外交慣行から大きく外れる」（香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポスト）と指摘されている。

会談に先立ち、ルビオ国務長官は１３日放送の米ＦＯＸニュースのインタビューでヘグセス氏の同行について、米中間の偶発的な衝突防止に向け、「極めて有用な意思疎通のルートが築かれる」と説明し、「首脳同士だけでなく、閣僚レベルで直接対話することが重要だ」と述べ、意義を強調した。

ヘグセス氏は就任当初、インド太平洋地域で軍事的威圧を強める中国への警戒感を前面に出してきた。昨年５月の演説では中国が２０２７年までに台湾へ侵攻する可能性に言及し、「中国の脅威は現実のものだ」と訴えていた。

だが、その後は中国に対するこうした過激な発言は抑制気味だ。昨年１０月には訪問先のマレーシアで中国の董（ドン）軍（ジュン）国防相と初めて対面で会談し、両軍関係の安定化で合意していた。中国を刺激したくないトランプ政権の対中姿勢を反映したもののようだ。

今回の首脳会談では、台湾情勢をはじめとする安全保障問題が議題と見込まれ、国防トップを務めるヘグセス氏の同行には、対中抑止力の強化を重視する米国の姿勢を示す思惑もあったとみられる。

首脳会談では中国側も米国の出席者に配慮したようだ。ルビオ氏は中国への入国禁止の制裁措置の対象となっていたが、この日の首脳会談ではトランプ大統領の左隣に座った。トランプ氏と会話を交わす様子も確認された。

ルビオ氏は中国に厳しい姿勢をとる対中強硬派として知られていた。上院議員だった２０年には、中国政府による新疆ウイグル自治区の少数民族の人権弾圧などを巡り、２度にわたって中国への入国禁止の制裁措置を受けていた。

この措置について、中国外務省の報道官は１４日の記者会見で、ルビオ氏に対する制裁を解除したかどうかには触れず、「ルビオ氏が米上院議員だった期間の言行に対するものだ」とだけ述べた。

米メディアからは、国務長官就任後にルビオ氏の中国語表記が「盧比奥」から「魯比奥」に変更されたことで制裁対象から外れたとの臆測も出ていたが、中国側はこれまで「重要なのは英語名だ」（毛寧（マオニン）・外務省報道局長）と否定していた。

習氏 隣に最側近

【北京＝東慶一郎】１４日の米中首脳会談で中国の習近平（シージンピン）国家主席の両脇を固めたのは最側近の蔡奇（ツァイチー）・共産党中央書記局書記と外交トップの王毅（ワンイー）外相だった。

蔡氏は、党最高指導部メンバーの政治局常務委員であり、習氏の秘書役である党中央弁公庁主任も兼務する側近中の側近だ。蔡氏は昨年１０月に韓国・釜山で行われた米中首脳会談時も今回同様、右隣に座った。蔡氏の隣に座ったのは何立峰（フォーリーフォン）副首相。経済政策の司令塔であり、対米貿易交渉の責任者を務める。習氏が福建省勤務時代からの部下として知られる。

会談には鄭柵潔（ジョンシャンジエ）・国家発展改革委員会主任（閣僚級）も同席した。党関係者によると、習氏の信任が厚いという。王文濤（ワンウェンタオ）商務相とともに、来年の党大会で党指導部に昇格する可能性がある。

経済担当閣僚がずらりと並ぶ中で目を引いたのが董軍（ドンジュン）国防相だ。ヘグセス米国防長官のカウンターパートとして参加し、安全保障分野で米国との意思疎通を強化する姿勢をアピールしたとみられる。