ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、ジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、ベンチスタートとなった大谷翔平投手（31）に言及した。

大谷はこの日、先発登板した前日に続き、2試合連続で打者としてはスタメンから外れた。前日13日（同14日）のジャイアンツ戦は今季最多105球を投げ7回無失点の好投で今季3勝目。防御率0・82でメジャートップに立った。

ただ、打者としてはここまで43試合で打率・240、7本塁打、17打点と本調子ではない。不調の原因に疲労も影響していることから、ロバーツ監督が「体を少しリセットするために数日与えたい」として先発登板した前日、この日の試合と2試合“打者休養”を与えることを明言していた。

指揮官はこの日の試合途中に代打での出場はあるかと問われ「彼は出られる。試合の状況が重要な場面で、理にかなうなら、彼は使える」と重要局面で代打起用できると明言した。

その上で休養の取り方については「彼の考えとしては、私が『休ませた方がいい』と感じる日があるなら、そうしてほしいということ。彼にとっては、投げる日の方が精神的にはきつい、ということ」と今後も首脳陣側の判断で休ませる方針を示した。