ローソン「チョコミントフェア」を開催 - オリジナル&無印良品のチョコミント菓子を2種類ずつ紹介
ローソンは5月12日より、お菓子売り場で「チョコミントフェア」を開催。爽やかなチョコミントを使用した、ローソンオリジナル菓子2種類と無印良品のお菓子2種類を紹介する。
ローソン(左)「ミント増し 麦チョコミント 40g」188円、(右)「マシュマロブロック チョコミント風味 65g」218円
まずは、ローソンオリジナル菓子から、カリッ&ふわっ食感のチョコミント味の麦チョコ「ミント増し 麦チョコミント 40g」(188円)。また、爽やかなミントの味わいとふわふわ&ザクッと食感が楽しいオリジナル商品「マシュマロブロック チョコミント風味 65g」(218円)もラインアップされている。
ローソン(左)「無印良品 ココナッツマカロン チョコ&ミント 30g」249円、(右)「無印良品 チョコミントスティックケーキ」180円
無印良品からは、ミントパウダーとチョコレートを使用したココナッツマカロン2種をアソートした「無印良品 ココナッツマカロン チョコ&ミント 30g」(249円)と、清涼感のあるミント生地と濃厚な味わいが特長のチョコ生地をマーブル模様に焼き上げた「無印良品 チョコミントスティックケーキ」(180円)がラインアップされている。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品または店舗、および「ローソンストア100」では発売されない。
ローソン(左)「ミント増し 麦チョコミント 40g」188円、(右)「マシュマロブロック チョコミント風味 65g」218円
まずは、ローソンオリジナル菓子から、カリッ&ふわっ食感のチョコミント味の麦チョコ「ミント増し 麦チョコミント 40g」(188円)。また、爽やかなミントの味わいとふわふわ&ザクッと食感が楽しいオリジナル商品「マシュマロブロック チョコミント風味 65g」(218円)もラインアップされている。
無印良品からは、ミントパウダーとチョコレートを使用したココナッツマカロン2種をアソートした「無印良品 ココナッツマカロン チョコ&ミント 30g」(249円)と、清涼感のあるミント生地と濃厚な味わいが特長のチョコ生地をマーブル模様に焼き上げた「無印良品 チョコミントスティックケーキ」(180円)がラインアップされている。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品または店舗、および「ローソンストア100」では発売されない。