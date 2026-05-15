要望を伝えて交渉するには敬意を持つこと？相手に与える印象がよくなるお願いの仕方とは【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

要望を伝えて交渉したい

言いかえPOINT

自分の要望だけを押しつけるのは失礼！ 敬意を欠いていると思われかねません。まずは「急な／勝手なお願いで申し訳ございませんが」とひと言添えることが大切。また、「お願いします」「～してください」と言い切らずに、「～ますか／いかがでしょうか？」とお伺いを立てる形で交渉すると、相手に与える印象がよくなります。

言いかえPOINT

交渉相手に検討をお願いする場合は、丁寧な言葉を使いましょう。相手に対して「申し訳ない」という気持ちを表す「恐れ入りますが」「大変お手数ですが」「申し訳ございませんが」などのクッション言葉を添えたうえで、「～いただけないでしょうか」と、やわらかい表現で交渉内容を伝えましょう。

言いかえPOINT

相手や状況にもよりますが、「なんとかお願いします」「なんとかならないですか？」といったラフで自分勝手な表現は、交渉には不向き。失礼な印象を与えかねません。金額交渉なら、「費用の件、ご相談に乗っていただけると助かります／ありがたいです」と言えば、丁寧で気持ちも伝わりやすくなるでしょう。

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗