通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は７％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.45 5.84 6.70 8.41
1MO 7.55 5.73 6.46 7.50
3MO 7.66 5.78 6.63 7.31
6MO 8.05 6.06 7.07 7.52
9MO 8.18 6.23 7.35 7.63
1YR 8.32 6.52 7.64 7.78
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.90 8.27 6.30
1MO 7.40 8.12 6.51
3MO 7.58 8.29 6.59
6MO 8.05 8.78 6.93
9MO 8.31 9.00 7.12
1YR 8.49 9.22 7.31
東京時間10:09現在 参考値
ドル円１週間物は７％台半ば、落ち着いた動きが続いている。
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3MO 7.66 5.78 6.63 7.31
6MO 8.05 6.06 7.07 7.52
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.31 9.00 7.12
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東京時間10:09現在 参考値
ドル円１週間物は７％台半ば、落ち着いた動きが続いている。