　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.45　5.84　6.70　8.41
1MO　7.55　5.73　6.46　7.50
3MO　7.66　5.78　6.63　7.31
6MO　8.05　6.06　7.07　7.52
9MO　8.18　6.23　7.35　7.63
1YR　8.32　6.52　7.64　7.78

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.90　8.27　6.30
1MO　7.40　8.12　6.51
3MO　7.58　8.29　6.59
6MO　8.05　8.78　6.93
9MO　8.31　9.00　7.12
1YR　8.49　9.22　7.31
東京時間10:09現在　参考値

ドル円１週間物は７％台半ば、落ち着いた動きが続いている。