適応障害と診断され活動休止していたVTuber虎金妃笑虎（こがねいにこ）が15日、Xを更新。活動再開を報告した。

虎金妃笑虎は「3月より活動休止をさせて頂いておりましたが、かかりつけ医の先生と相談して復帰をさせて頂く運びとなりました...!」と報告。16日午後6時から自身のYouTubeチャンネルで復帰配信を実施すると告知し、自身のファンに向け「ずっと待っててくれてありがとう、そして寂しい思いをずっとさせてごめんね。今のニコたんなら大丈夫って安心させられるように思わせたいよ！まずは土曜日、よかったら会いに来てね！」と呼びかけた。

虎金妃笑虎をめぐっては所属事務所ホロライブプロダクションが3月9日に公式Xで「hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー『虎金妃笑虎』に関しまして、活動休止することをお知らせいたします」と報告。「以前より活動を調整しておりましたが、適応障害と医師による診断がされたと報告がございました。それを受けて本人と相談し、回復に向けて活動休止することが最善であると判断いたしました」と経緯を説明していた。