U-17日本代表の心臓担うMF星宗介(尚志)は「自分の力を証明する結果を出す」
AFC U17アジア杯サウジアラビア2026は5月15日よりノックアウトステージの戦いに突入する。U-17日本代表を率いる小野信義監督はあらためて「負けたら終わりの戦いが始まる」ことを強調。その緊張感を乗り越えた選手たちのパフォーマンスに期待を寄せている。
準々決勝の相手となるU-17タジキスタン代表とは今年2月に広島で行われた「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」で対戦済み。この試合で先発しているMF星宗介(尚志高)は「前に戦ったときも難しい試合になったし、公式戦での対戦となると、もっと難しくなると思う」と警戒を深めている。
星は今大会ではU-17中国代表と対戦した第2戦にボランチとして先発出場。セカンドボールへの反応などの得意分野について小野監督も高評価するプレーぶりだったが、接触プレーによる痛みがあったため、ハーフタイムで交代となっていた。
「あの試合は前半でちょっと負傷して交代してしまったんですけど、ちょっと緊張もしてしまっていました。守備ではインターセプトもできたし、トランジション(攻守の切り替え)も良かったと思いますが、もっと攻撃面でやれることがあったと思いますし、そこは悔しかったです」(星)
特にシュートを打てていない点については猛省しており、次に出場機会があれば、より積極的なプレーを心がけたい考えだ。
「ゴールはもちろん狙っていきたいですし、アシストを含めた得点に関わるプレーを出すのは意識しています。守備も引かずにやって、全員の力で勝てればいいと思っています」(星)
タジキスタンについては「前にやっているので相手のキーマンとかもわかります」と語る星は、重ねてこう続けた。
「中盤が流動的に動くチームなので、そこは本当にセンターバックを含めた守備の関係性が大事になってくると思います。当たりの強さもありますが、そこはもう本当に怖がらずにやることが大事で、自分がファーストディフェンダーになることも意識したいと思います」
ここまでのプレーについて個人として納得しているわけでは当然ない。
「U-17ワールドカップまでに新しい選手もどんどん入ってくると思うし、その競争にも絶対負けられない。ここで自分の力を証明する結果を出して、どんどん活躍していく起点になるような試合にしたいと思っています」
アジアの8強戦で力を示してチームの勝利に貢献し、世界舞台への挑戦権を個人としても掴み取っていく一歩とする。尚志が誇る強健なMFは、静かに燃えていた。
(取材・文 川端暁彦)
準々決勝の相手となるU-17タジキスタン代表とは今年2月に広島で行われた「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」で対戦済み。この試合で先発しているMF星宗介(尚志高)は「前に戦ったときも難しい試合になったし、公式戦での対戦となると、もっと難しくなると思う」と警戒を深めている。
「あの試合は前半でちょっと負傷して交代してしまったんですけど、ちょっと緊張もしてしまっていました。守備ではインターセプトもできたし、トランジション(攻守の切り替え)も良かったと思いますが、もっと攻撃面でやれることがあったと思いますし、そこは悔しかったです」(星)
特にシュートを打てていない点については猛省しており、次に出場機会があれば、より積極的なプレーを心がけたい考えだ。
「ゴールはもちろん狙っていきたいですし、アシストを含めた得点に関わるプレーを出すのは意識しています。守備も引かずにやって、全員の力で勝てればいいと思っています」(星)
タジキスタンについては「前にやっているので相手のキーマンとかもわかります」と語る星は、重ねてこう続けた。
「中盤が流動的に動くチームなので、そこは本当にセンターバックを含めた守備の関係性が大事になってくると思います。当たりの強さもありますが、そこはもう本当に怖がらずにやることが大事で、自分がファーストディフェンダーになることも意識したいと思います」
ここまでのプレーについて個人として納得しているわけでは当然ない。
「U-17ワールドカップまでに新しい選手もどんどん入ってくると思うし、その競争にも絶対負けられない。ここで自分の力を証明する結果を出して、どんどん活躍していく起点になるような試合にしたいと思っています」
アジアの8強戦で力を示してチームの勝利に貢献し、世界舞台への挑戦権を個人としても掴み取っていく一歩とする。尚志が誇る強健なMFは、静かに燃えていた。
(取材・文 川端暁彦)