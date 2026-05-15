１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安で推移している。



１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円３７銭前後と前日に比べ５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。４月の米小売売上高が３カ月連続の増加となったほか、４月の米輸入物価指数が市場予想よりも伸びが加速したことなどを手掛かりに一時１５８円４２銭まで上伸した。



この流れを引き継ぐ形で、この日の東京市場のドル円相場も堅調な動き。米景気の底堅さやインフレ圧力の高まりを背景に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの観測が強まっていることでドルが買われやすくなっている。また、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時５０分すぎには１５８円５０銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円７０銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS