日向坂46ニューシングル「Kind of love」収録、ひなた坂46メンバーによる楽曲「Empty」のMV公開！先行配信もスタート

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日向坂46が、5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」の収録曲、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）楽曲「Empty」のMVが公開。5月15日に先行配信もスタートした。

■「Empty」のセンターは、自身初となる四期生・平岡海月

ひなた坂46メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のセンターは、自身初となる、四期生・平岡海月が担当。

MVは「Empty」というタイトルどおり、空虚な空間を彷徨いながら、不安や葛藤を抱え、それでも前へ進もうともがき続ける姿が描かれる内容。

しかし、水の中でまさに何か吹っ切れたようにエネルギッシュに踊るラストシーンでは、今回のひなた坂46のエネルギーや思いが感じることができる。MVの監督は、YODENが務めた。

6月には『17th Single ひなた坂46 LIVE』の開催も発表。本楽曲とともに、ひなた坂46メンバーがどのようにグループを強くしていくのか目が離せない。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/Kindoflove



2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Empty」

https://hinatazaka46.lnk.to/Empty



2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG



■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com