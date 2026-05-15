プロ雀士・岡田紗佳、歌手デビュー決定！「麻雀を知ってくれるきっかけになってくれたらうれしい」

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タレント・モデルなど各方面でマルチに活躍し、プロ雀士として第一線で活躍する岡田紗佳が、7月22日にシングル「国士無双LOVE」でワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることが決定した。

■中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを与える楽曲

「美貌と知性、麻雀と音楽。カワイイだけじゃない、クールだけじゃない。音でツモる、心の役満。」そんなキャッチコピーを掲げ、あらたなステージへ踏み出す彼女が放つデビューシングル「国士無双LOVE」。

3曲収録されるこのCDのリードトラック「国士無双LOVE」を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」や「好きすぎて滅！」で知られる浅野尚志。麻雀用語を随所に散りばめた激しいビートと、「ツモれ！ツモれ！」と繰り返される中毒性抜群のサビが強烈なインパクトを与える一曲だ。

カップリングには「カケヒキ・フライディナイト」と「負けを知った私に敵はいない」の2曲が収録。こちらの楽曲の情報は追って公開される。全3曲とも麻雀の勝負師としての顔と、ひとりの女性としての素顔が交差する、遊び心とエモーションが詰まった、岡田紗佳の多面的な魅力を凝縮したラインナップとなっている。

さらに、表題曲「国士無双LOVE」がABEMAオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定した。Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名のトップ雀士が集結する最高峰の戦いを、彼女の歌声が熱く盛り上げる。

本大会は6月1日15時より独占生放送が決定しており、ここでアーティストとしての岡田紗佳の歌声をいち早く聴くことができる。

■岡田紗佳、アーティストとしての決意を語る

歌手デビューを記念し、5月14日にはワーナーミュージック・ジャパン本社にて記者会見を開催。多くのメディアが集まるなか、岡田はアーティストとしての決意を語った。

会見では、麻雀の上がり役にちなんだ3つの商品形態も発表。通常盤の「満貫Ver.」、大きなLPサイズジャケットが目を引く初回限定盤「跳満Ver.」、そして約50ページのフォトブックやアクリルスタンド、ステッカーを同梱した完全生産限定の豪華盤「役満Ver.」。超豪華な購入者応募特典も控えているという。

また、表題曲「国士無双LOVE」のMV制作も発表。ダンスには不慣れだという彼女だが、撮影を前に意気込みを見せた。

■浅野尚志 コメント