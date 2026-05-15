フェンダーと『パックマン』がコラボ 限定テレキャスターと国内限定アパレルを発売
フェンダーは、人気ゲーム『パックマン』とのコラボレーションによる限定ギターやアパレルコレクションを発売することを発表した。
【画像】いい音しそう！Limited Edition PAC-MAN Player II Telecasterの細部
「Fender x PAC-MANコレクション」として、数量限定ギター『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster』が6月15日までの期間限定で販売されるほか、日本で展開するフェンダーのアパレルブランド「F IS FOR FENDER」より、Tシャツやキャップをラインナップするアパレルコレクション『F IS FOR FENDER × PAC-MAN』が7月より発売予定。
『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster』は、フェンダーと『パックマン』のレガシーに敬意を表した限定モデル。ボディ表面には、パックマンが迷路の中でゴーストのブリンキー、ピンキー、インキー、クライドたちに追われながら進むゲーム画面が大胆にデザインされ、裏面にはクラシックなアーケードゲーム時代を思わせる「Fender x PAC-MAN」のロゴが配されている。
演奏性にもこだわりが反映され、コレクターズアイテムにとどまらず、本格的な演奏にも対応する1本となっている。販売価格は16万5000円。
フェンダーのギター部門最高製品責任者のジャスティン・ノーヴェル氏は「バンダイナムコエンターテインメントとのコラボレーションは、単なるパートナーシップではなく、世代を超えてカルチャーを形作ってきた2つの力が交差したものです」とコメント。「今回のコレクションは、そのレガシーをフェンダーならではの妥協のないクラフトマンシップと、ゲーム史に残る伝説的キャラクターの象徴的なデザインで表現しました」としている。
また、日本限定のアパレルコレクション『F IS FOR FENDER × PAC-MAN』には、『パックマン』を象徴するドットをギターピックとして表現した『The Picks Tee』、ゴーストたちをフィーチャーした『The Ghost Tee』のTシャツ2アイテムに加え、フェンダーの「F」ロゴとともにブリンキーまたはインキーを描いたベースボールキャップ2アイテムがラインナップされる。価格はTシャツが1万9800円、キャップが1万6500円。
アパレル製品は7月に、東京・原宿のフェンダー旗艦店「Fender Flagship Tokyo」および「F IS FOR FENDER」公式オンラインショップで販売。すべて数量限定販売となり、製品写真や販売の詳細は後日公式サイトで案内される。
Fender Flagship Tokyoでは、5月15日より『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster』の展示販売開始にあわせ、『パックマン』の世界観を体感できる特別なディスプレイを展開。店内には『パックマン』のビジュアルを取り入れたデコレーションを施し、店舗外壁の大型LEDスクリーンでは、パックマンが登場するスペシャル映像を定期的に放映予定となっている。
【画像】いい音しそう！Limited Edition PAC-MAN Player II Telecasterの細部
「Fender x PAC-MANコレクション」として、数量限定ギター『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster』が6月15日までの期間限定で販売されるほか、日本で展開するフェンダーのアパレルブランド「F IS FOR FENDER」より、Tシャツやキャップをラインナップするアパレルコレクション『F IS FOR FENDER × PAC-MAN』が7月より発売予定。
演奏性にもこだわりが反映され、コレクターズアイテムにとどまらず、本格的な演奏にも対応する1本となっている。販売価格は16万5000円。
フェンダーのギター部門最高製品責任者のジャスティン・ノーヴェル氏は「バンダイナムコエンターテインメントとのコラボレーションは、単なるパートナーシップではなく、世代を超えてカルチャーを形作ってきた2つの力が交差したものです」とコメント。「今回のコレクションは、そのレガシーをフェンダーならではの妥協のないクラフトマンシップと、ゲーム史に残る伝説的キャラクターの象徴的なデザインで表現しました」としている。
また、日本限定のアパレルコレクション『F IS FOR FENDER × PAC-MAN』には、『パックマン』を象徴するドットをギターピックとして表現した『The Picks Tee』、ゴーストたちをフィーチャーした『The Ghost Tee』のTシャツ2アイテムに加え、フェンダーの「F」ロゴとともにブリンキーまたはインキーを描いたベースボールキャップ2アイテムがラインナップされる。価格はTシャツが1万9800円、キャップが1万6500円。
アパレル製品は7月に、東京・原宿のフェンダー旗艦店「Fender Flagship Tokyo」および「F IS FOR FENDER」公式オンラインショップで販売。すべて数量限定販売となり、製品写真や販売の詳細は後日公式サイトで案内される。
Fender Flagship Tokyoでは、5月15日より『Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster』の展示販売開始にあわせ、『パックマン』の世界観を体感できる特別なディスプレイを展開。店内には『パックマン』のビジュアルを取り入れたデコレーションを施し、店舗外壁の大型LEDスクリーンでは、パックマンが登場するスペシャル映像を定期的に放映予定となっている。