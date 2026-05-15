直木賞受賞作「戦いすんで日が暮れて」、ベストセラーエッセー「九十歳。何がめでたい」などで知られる作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが、４月２９日に老衰のため都内の施設で死去していたことが５月１５日、分かった。小学館が発表した。１０２歳（小学館発表は享年１０４）。葬儀は近親者のみで行った。

佐藤さんは１９６９年に「戦いすんで日が暮れて」で直木賞を受賞。その後も執筆活動を続け２０１４年、９１歳で執筆した長編小説「晩鐘」が話題に。１７年には「九十歳。何がめでたい」が年間ベストセラー１位となった。

夫の会社が倒産したことで６８年に離婚。その体験を描いた「戦いすんで日が暮れて」で直木賞を受賞した。その後は借金返済のためテレビ出演・全国講演を数多く行い、戦後の世相の乱れ等を厳しく批判。「憤怒の作家」「男性評論家」となどと呼ばれた。数多くの小説のほか、身の回りの人物や事件をユーモラスに描いたエッセイを多数執筆した。

佐藤さんの家族は作家一家。「少年小説の第一人者」と呼ばれた佐藤紅緑を父に持ち。異母兄に詩人のサトウハチローがいる。自身の家族を描いた小説「血脈」を８９年から十数年かけて連載した。２度の離婚の後、プロ野球選手の別当薫さんとのロマンスも話題に。１４年には９１歳で長編小説「晩鐘」を刊行するなど精力的な活動は衰えなかった。

２０１９年９月、９５歳の時に行った脚本家・橋田寿賀子さんとの雑誌対談では「朝目が覚めた時に、ああ、今日はあれを書かなきゃとか仕事がらみのことがあると、ものすごく気分よく起きられるの」と元気生活を告白。塩分控えめと医者に言われても無視しているとしながら「好きなことをして一生を終えるのが、人間にとって一番の幸福じゃないかしら。たとえどんなに苦しい思いをしたとしても」と話していた。まさに多難を乗り越え、自らを貫いた人生だった。