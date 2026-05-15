オリックスは１５日、山下舜平大投手が米国の病院で右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けたと発表した。プロ６年目の今季は右肘のコンディション不良で開幕前に離脱。４月にはスローイングを再開していたが、思うように状態が上がらなかった。球団とも話し合いを重ね、今月上旬までに手術が決定。先発の軸として期待される１６１キロ右腕は、来季中の完全復活を目指すことになった。

プロ６年目の山下は昨年、４試合で１勝無敗、防御率１・２５。成長過程による腰のコンディション不良を乗り越え、２１回２／３で３１奪三振と圧倒していた。本来なら山下とともに先発の両輪として期待されるエース・宮城も、左肘内側側副靭帯損傷で離脱中。長期離脱というショックは大きいが、明るい未来を信じ、リハビリを行っていく。

◆山下舜平大のこれまで

▼２５年９月７日 開幕前に発症した成長過程による腰のコンディション不良が回復し、日本ハム戦（京セラＤ）で復帰。同年は４試合で１勝１ホールド、防御率１・２５。

▼２６年１月２２日 大阪・舞洲で自主トレを公開。

▼２月１８日 ２６年の初実戦となった練習試合・サムティ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で、２回を無安打無失点。

▼３月１１日 ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発し、今季の実戦では最長となる５回２／３を３失点、６奪三振。最速は１５５キロ。

▼３月２０日 右肘の不調で阪神戦（京セラＤ）の先発登板を回避し、離脱。翌２１日から大阪・舞洲でリハビリを開始。

▼４月７日 スローイングを再開したが、４月中にノースロー調整となった。

◆山下 舜平大（やました・しゅんぺいた）２００２年７月１６日、福岡県生まれ。２３歳。福岡大大濠では甲子園出場なし。２０年のドラフト１位でオリックス入団。プロ３年目の２３年に球団では６９年ぶりとなる１軍初登板で開幕投手。同年は９勝３敗、防御率１・６１でパ・リーグ新人王を受賞した。名前の由来は経済学者のヨーゼフ・シュンペーターから。通算成績は３４試合で１３勝９敗１ホールド、防御率２・１９。１９０センチ、１００キロ。右投右打。年俸３０００万円。