◆米大リーグ レッドソックス―フィリーズ（１４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が１４日（日本時間１５日）、敵地・レッドソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。８回に２試合ぶりの１８号先制２ランを放ち、本塁打王争いでリーグ２位のオルソン（ブレーブス）に４本差、メジャー全体でも２位のジャッジ（ヤンキース）に２本差と独走態勢に突入した。

前日１３日（同１４日）の同戦では２打数無安打２四球に終わり、６試合連発を逃したシュワバーだったが、この日は３打席凡退で迎えた０―０の８回無死一塁。３ボール１ストライクからの５球目、左腕サマニエゴの８７・６マイル（約１４１キロ）カットボールを強振。打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、角度２８度、飛距離４１７フィート（約１２７・１メートル）で右翼席に打ち込んだ。最近７戦７発の量産モード。衝撃の一発に敵地は騒然とした。

昨季は自己最多の５６本塁打、１３２打点をマークし、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回ってリーグ２冠に輝いた。ＦＡとなるも５年１億５０００万ドル（約２３５億３０００万円＝当時のレート）で残留した今季、まだ７本の大谷とは現時点で１１本差となった。２６年も本塁打王争いの本命になりそうだ。