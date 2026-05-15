家庭料理の定番「ポテトサラダ」は、冷蔵保存だと1〜2日しか保存できないといわれています。そんなポテトサラダを長持ちさせる保存方法について、ニチレイフーズ（東京都中央区）が公式Xアカウントや公式サイトで紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「ポテトサラダ」を3週間保存する方法です！

同社は「『ポテトサラダ』も冷凍可能なんです」と投稿。冷凍保存する方法について、次のように紹介しています。

【ポテトサラダを冷凍保存するコツ】

・ジャガイモはなめらかになるまでつぶす。

・具材は水分の少ないものを選んで、必ず加熱する。インゲン、ハム、ベーコン、ウィンナーなどがおすすめ。

・酢で下味を付けて、マヨネーズをたっぷり入れる。

【ポテトサラダを冷凍保存する方法】

・ポテトサラダを1食分（約90グラム）ずつラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍。保存期間は2〜3週間。

・ポテトサラダをお弁当用のシリコンカップに入れる（1カップにつき約20グラム）。冷凍用保存容器に入れ、ふたをして冷凍。保存期間は2〜3週間。

「保存方法は、ラップ＋冷凍用保存袋のほか、シリコンカップを使うとお弁当にも便利」とアドバイスしています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。