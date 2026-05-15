女優のハン・イェリが、第62回百想芸術大賞のレッドカーペット衣装に対する一部の酷評について、自ら言及した。

ハン・イェリは15日、自身のインスタグラムに百想芸術大賞当時の写真を投稿し、「誰が何と言おうと、私のドレスが一番きれいだった。着たいドレスを着ただけ」と明らかにした。

続けて「今の私はショートヘアだが、スタッフの皆さんはベストを尽くしてくださった」とし、スタイリングを担当したスタッフにも言及した。さらに「授賞式だからといって、毎回無難である必要はない。この日の私は十分に美しかった」と語った。

ハン・イェリは8日、ソウル江南区三成洞（カンナムグ・サムソンドン）のCOEXで行われた第62回百想芸術大賞のレッドカーペットに出席した。当時、ハン・イェリはショートヘアにシフォンドレスを合わせた姿でフォトウォールに立った。

授賞式後、ハン・イェリの衣装とヘアスタイルをめぐってさまざまな反応が出た。ドレスの素材や首・胸元部分の装飾デザインについて、「目玉焼きみたいだ」という評価も相次ぎ、「ワーストドレッサー」という声まで上がった。