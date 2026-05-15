ヒルトン福岡シーホークの「中国料理 望海楼」が、サンエックスの「すみっコぐらし」とコラボレーション。

期間限定のランチコースとディナーコース「すみっコぐらし 飲茶日和」が開催されます！

ヒルトン福岡シーホーク「中国料理 望海楼」すみっコぐらし 飲茶日和

実施期間：2026年7月1日（水）〜8月30日（日）※定休日：月・火

営業時間：ランチ11:30〜14:00（ラストオーダー13:30）／ディナー 17:30〜22:00（ラストオーダー21:30）

料金：ランチ（1人）5,600円(税・サ込)／ディナー（1人）7,200円(税・サ込)

場所：ヒルトン福岡シーホーク 5階 中国料理 望海楼

予約：Tel 092-844-8000（10:00〜18:00）、Web

ヒルトン福岡シーホークの5階にある「中国料理 望海楼」が、サンエックスの「すみっコぐらし」とコラボレーション。

2026年7月1日〜8月30日までの期間、限定ランチコースとディナーコース「すみっコぐらし 飲茶日和」が提供されます☆

全国初となる「すみっコぐらし」の中国料理コラボです。

ランチコースは前菜3種・スープ・温菜4種・飲茶5種・炒飯・デザート・中国茶が付いた、16種類の中国料理を一口ずつ楽しめて、満足感たっぷり。

ディナーコースは大皿を囲みながら親しい人とともにわいわい楽しめる、前菜4種・スープ・温菜3種・飲茶3種・炒飯・デザートが付いたコースです！

中華をテーマにした「すみっコぐらし」のキャラクターパネルの貸し出しもあり、料理とともにお気に入りのパネルを並べて、写真撮影が可能。

また、「すみっコぐらし 飲茶日和」ランチコースまたはディナーコースを注文された方には、コラボフェア限定のA4サイズクリアファイルが1人1枚プレゼントされます☆

「すみっコぐらし 飲茶日和」ランチコース

「すみっコぐらし 飲茶日和」のランチには、「すみっコ」たちのイラストで飾られた蒸籠が登場。

蒸籠を開けると「ざっそう」「たぴおか」「えびふらいのしっぽ」をイメージした、5種類の飲茶が入っています！

「ざっそう」をイメージした翡翠餃子は、ほうれん草を裏ごしして練りこんだ皮で、豚肉と海老を包んだ天心。

「えびふらいのしっぽ」をイメージした広東焼売は、海老入りの餡のもちもち食感が特徴です。

しっぽの部分は、紅芯大根（こうしんだいこん）を象って作られ、しっぽまで食べられます☆

飲茶はこのほか、蒸しワンタンに小籠包、海老蒸し餃子をラインナップ。

温菜は4種類用意し、海老のチリソース煮と春巻、冬瓜の蟹爪あんかけに唐揚げが楽しめます！

「すみっコぐらし 飲茶日和」ディナーコース

ディナーには「中国料理 望海楼」の人気メニュー、麻婆豆腐や和牛モモ肉とキノコのオイスターソース炒め、海老と野菜のピリ辛海老みそ醤炒めをラインナップ。

「ざっそう」「たぴおか」「えびふらいのしっぽ」をイメージしたカワイイ飲茶は、ディナーでも楽しめます。

デザートにもキャラクターをイメージしたメニューが登場。

「とんかつ」の顔をあしらった中華カステラや、「たぴおか」の顔が愛らしい桃饅頭が用意されます。

さらに、ウーロン茶の香ばしい風味が楽しめる、ブラックタピオカ入りウーロン茶プリンも！

五目炒飯にも、中華テーマの「すみっコ」たちがあしらわれています。

また、ディナーコースを注文すると、1人につき12歳以下のお子様1人分メニュー追加が可能。

ディナーコース内の飲茶と五目炒飯を1人前分、無料で追加できます☆

中国料理と「すみっコぐらし」のコラボレーションを全国発開催。

ヒルトン福岡シーホーク「中国料理 望海楼」の「すみっコぐらし 飲茶日和」は、2026年7月1日から8月30日まで開催です！

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※写真はイメージです

※メニュー内容、営業日時などは変更になる場合があります

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