プルマン東京田町がプライド月間に想いを込めて、多様な個性を6色で表現した「レインボーケーキ」とレインボーカクテル「Blooming Jelly」を、期間限定で販売。

多様な個性と自分らしさを尊重する、スイーツとカクテルが楽しめます☆

プルマン東京田町「レインボーケーキ／レインボーカクテル」

期間：2026年6月16日（火）〜 6月30日（火）

ケーキ テイクアウト：11:00〜20:30 (KASA GRAB & GO)

イートイン：11:30〜23:00（L.O.フード22:00、ドリンク22:30）

※ケーキには小麦、卵、乳製品、アーモンドを使用、カクテルにはゼラチンを使用しています

※イートインを希望の場合、ラウンジ「JUNCTION」で食べることができます

※電話にて、取り置きも受け付けています

フランスアコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」にて、6月のプライド月間にあわせて、「レインボーケーキ」とレインボーカクテル「Blooming Jelly」を提供。

多様な個性と自分らしさを尊重するスイーツ＆カクテルが期間限定で販売されます。

1969年のストーンウォール・インの反乱を契機に、LGBTQI+コミュニティの権利や尊厳への理解を深めるべく、毎年6月に世界各地で多様性を祝う多くの活動が行われるプライド月間。

プルマン東京田町では、異なる個性の輝きや調和する美しさが、レインボーをモチーフにしたケーキと6色の彩りを込めたカクテルで表現されます。

プライド月間を通じ、自分らしさを大切にするひとときを届けてくれるメニューです。

※LGBTQI+とは：性的指向や性自認など、多様な性のあり方を表す総称

レインボーケーキ

価格：1,100円(税込)

多様な個性が美しく調和するように、6色の彩りを華やかに重ねたレインボーケーキ。

軽やかに焼き上げたスポンジには、香ばしいアーモンドパウダーと自然な環境で育てられた平飼い卵を使用し、やさしい口当たりに仕上げられています。

クリームは、クリームチーズとサワークリームを合わせたレアチーズ風味です。

爽やかな酸味とともに、なめらかな口どけが広がります。

視線を惹きつけるカラフルなビジュアルとともに、素材そのもののやさしさにもこだわった一品。

大人から小さなお子さんまで楽しめ、華やかな彩りで視線を惹きつけるスイーツです。

ひとくちごとにほどけていく味わいと、彩りとやさしさに満ちたストーリーを堪能できます。

レインボーカクテル「Blooming Jelly」

価格：2,000円(税込)

”自分らしさ”が輝く社会を表現した、プライド月間限定のオリジナルレインボーカクテル「Blooming Jelly」は、自分らしさを映し出す一杯。

ライチリキュール「DITA（ディタ）」やラムを使用した、初夏にふさわしい、軽やかでさっぱりとした飲み心地が特徴です。

光を受けてグラスの中で輝くのは、リキュールやフルーツジュースで色付けした、カラフルなオリジナルゼリー。

6色のレインボーカラーをテーマに、それぞれの色がひとつのグラスを彩ります。

ポップな見た目とともに、食べるカクテルとしてゼリーのぷるんと食感や異なる味わいも楽しめるカクテルです。

KASA GRAB & GO「季節のケーキセレクション」

期間：2026年6月1日（月）〜 8月31日（月）

価格：

・ananas 1,000円(税込)

・eclat 1,100円(税込)

・hafes 1,100円(税込)

・lime 1,000円(税込)

・gateau saison 1,100円(税込)

ケーキテイクアウト：11:00〜20:30 (KASA GRAB & GO)

イートイン営業時間：11:30〜23:00（L.O.フード22:00、ドリンク22:30）

電話：03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表)

※イートインを希望の場合、ラウンジ「JUNCTION」で食べることができます

※提供時間内でも、なくなり次第終了

※電話にて、取り置きも受け付けています

「KASA GRAB & GO」のショーケースには、季節の素材やフルーツの魅力を引き出した、テイクアウトで楽しめるケーキが用意されしています。

シーズンごとにラインナップが一新され、それぞれに異なる表情を持った、色とりどりのケーキが登場。

選ぶひとときも心弾む体験として楽しめます！

おすすめは、南国果実をふんだんに使用した「ananas」と、桃の華やかな彩りが目を引く「hafes」です。

「ananas」には、コンポートしたパイナップルを使用。

トンカ豆が香るなめらかなクリームと、パッションフルーツのガナッシュを重ね、パイナップルのマカロンを添えています。

爽やかな酸味が広がる、トロピカルな味わいに仕上げられているのもポイント。

「hafes」は、赤桃と白桃のジュレにココナッツムースを合わせ、果実の甘みとみずみずしさを引き立てた夏らしい一品です！

ほかにも、軽くソテーしたオレンジに、キャラメルとアーモンドミルクを合わせたチョコレートムース「eclat」に、ライムやマンゴーを使ったケーキを展開。

ヨーグルトのムースとライム果実入りジュレを組み合せた「lime」と、マンゴーを使用した季節のショートケーキ「gateau saison」が販売されます。

ダイバーシティ＆インクルージョンについての取り組み

「すべての中心に人を（People at the Heart）」という理念のもと、多様性とインクルージョンを大切に、プルマン東京田町を運営するアコー。

​LGBTQI+コミュニティを含む、多様な人々への理解と多様性の尊重をグローバルに推進し、国際LGBTQI+旅行協会（IGLTA）のプラチナパートナーとして活動しています。

世界110か国以上で 5,800軒以上のホテルを展開するホスピタリティグループとして、誰もが尊重され、自分らしく過ごせる環境づくりに取り組んでいます。

​プルマン東京田町も多様性を尊重する文化が、日々の運営に息づくホテルです。

国籍や性別、価値観の異なるスタッフがそれぞれの個性を活かしながら活躍し、ゲストとの自然で心地よいコミュニケーションを生み出しています。

また、スタッフが自分らしく働ける環境づくりの一環として、ヘアスタイルやアクセサリーなどの表現においても個性を尊重。

「自分らしさ」を大切にする姿勢がホテル全体の魅力を形づくっています。

​プルマン東京田町は、訪れるすべてのゲストにとって安心して過ごせる場所。

同時に、働くすべての人にとっても自分らしく輝ける場であり続けることを目指しています。​

プライド月間に合わせて、多様な個性を6色で表現したレインボーケーキとカクテルが登場。

プルマン東京田町の「レインボーケーキ／カクテル」は、2026年6月16日から6月30日まで販売です☆

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