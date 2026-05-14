とちぎテレビ

１４日午前、上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人３人がバールのようなもので次々に襲われ、このうち６９歳の女性が死亡しました。警察が強盗事件として逃げた人物を追っていたところ、事情を知っているとみられる自称１６歳の少年の身柄を確保し強盗殺人の疑いで逮捕しました。

１４日午前９時半頃、上三川町上神主の住宅に住む６８歳の男性から「強盗が入り、家族がバールで殴られた」と警察に通報がありました。

警察によりますと、目出し帽の複数人が住宅に押し入り、男性の妻の富山英子さん（６９）をバールのようなもので殴った後、家に戻ってきた４０代の長男と３０代の次男も次々に襲ったということです。

警察が到着した際、富山さんは居間で倒れていて、病院に運ばれましたが死亡し、息子２人も頭にけがをし命に別状はないということです。息子２人は近くで農作業をしていたところ父親からの電話を受けて住宅に駆け付け、襲われたとみられます。

事件前、現場近くの防犯カメラの映像には目出し帽をかぶり全身が黒ずくめの服装で右手に、バールのようなものを持っている人物の姿が映っていました。

警察が強盗事件として逃げた人物を追っていたところ、事情を知っているとみられる自称１６歳の少年の身柄を確保し強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察は、少年から事情を聞くとともに、ほかの逃げた人物の行方を追っています。この地区では１カ月ほど前から不審な車両が見られたということです。警察で今回の事件との関連性について調べています。

この事件を受け、富山さんの夫は警察を通じ、報道各社に向けて「本日妻がなくなり、息子達も重傷を負いました。私ども家族はとても病んでおります。私達には構わないでそっとしておいて下さい」とコメントを発表しています。

また、事件現場の近くにある小学校では、授業を早く切り上げ、保護者に迎えに来てもらって下校させる対応を取ったということです。