とちぎテレビ

栃木県県内の一部の地域でみずぼうそうの感染者数が注意報レベルの基準値を超え県は予防対策をするよう呼び掛けています。

県内の定点医療機関で５月４日から１０日までの間に報告された水痘いわゆる「みずぼうそう」の感染者の数は１６人です。

このうち県の西部と北部では一つの医療機関あたりの感染者の数はそれぞれ１人で注意報レベルの基準値である１人を超えています。

今後も感染者の増加が予想されることから県は、手洗いなどの感染予防対策をするよう呼びかけています。

また、感染力が強いアデノウイルスに感染することによって引き起こされる角結膜炎の一種流行性角結膜炎の感染者は８人の報告がありました。

このうち警報レベルとなっている県の東部では一つの医療機関あたりの感染者の数は４人で、終息基準値の４人を下回らないため警報レベルが続いています。

インフルエンザの感染者の数は７人で、前の週から２人減りました。ひとつの医療機関あたりでは０．１５人です。

新型コロナウイルスの感染者の数は１２人で前の週から１４人減りました。ひとつの医療機関あたりでは、０．２６人です。