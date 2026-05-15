防衛省は、ホルムズ海峡における多国籍軍事ミッションに関する共同声明に、日本が参加したことを発表しました。

この声明は、日本時間の13日未明に開かれた英・仏共催の国防大臣オンライン会合を踏まえて、15日、イギリスが発出したものです。会合には約40か国が招集され、小泉防衛相も出席しました。

声明では、ホルムズ海峡における航行の自由を支持するため、「民間船舶の航行の支援、商業船舶運航事業者への安心の提供、機雷除去活動を実施する」多国籍軍事ミッションを「政治的に支持する」としています。

また声明では、ミッションは、「独立し、かつ厳格に防衛的性格を有する」としていて、「脅威により行動が制限されない環境下となり次第、開始できるよう準備を進める」としています。

防衛省は、この声明への参加について「ホルムズ海峡における航行の自由及び安全の確保に向けた国際社会の決意を支持し、後押しする観点から参加した」としていて、「ミッションへの参加を予断するものではない」と説明してます。

また、小泉大臣も「自衛隊の派遣について、現時点で決まっていない」と改めて強調しました。