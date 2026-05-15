＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【実際の映像】まるでプロレス！空中落下の衝撃光景

190センチのイケメン長身力士が“空中落下”する衝撃的な場面に館内騒然となった。まるでプロレスのような結末に「マジかよ」「いたそう」と驚きの声が相次いだ。

身長190センチ、体重131.9キロの恵まれた体格を持ち、端正な顔立ちも一部ファンの間で人気を集める幕下四十三枚目・米沢龍（境川）。五日目に対戦した幕下四十一枚目・肥後ノ海（木瀬）との一番では、立ち合い胸で当たって左四つに組むと、右上手を掴んでジリジリと攻めていった。だが肥後ノ海の怪力に振り回され、なかなか思うように攻め切れない苦しい展開に。

その後、肥後ノ海が左足で柔道技の内股のように掛け投げに出ると、両力士とも片足が上がった状態でピョンピョンと飛び跳ね、最後は同時に跳び上がってプロレスのブレーンバスターのように空中から落下した。

高校時代に柔道で山形県大会無差別級の覇者となった経歴を持つ米沢龍だったが、この日は見事な足技で投げられた。長身の米沢龍が宙に浮いた状態から落下し土俵に叩きつけられる衝撃的な決着に、客席からは悲鳴にも似た歓声が沸き起こった。米沢龍は黒星先行となる2敗目。一方、掛け投げで勝った肥後ノ海は2勝目を挙げた。

まるでプロレスのように“空中落下”する予想外の結末に、ABEMAの視聴者は「ひー！」「空中戦か」「浮いたな」「マジかよ」「痛そう」「えぐい」と騒然となっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）