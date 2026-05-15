【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１４日、ペンシルベニア州ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で開幕し、久常涼が７バーディー、４ボギーの６７で回り、連覇を狙うスコッティー・シェフラー（米）らと並ぶ首位で好発進した。

松山英樹はイーブンパーで３４位、比嘉一貴は４９位、金子駆大は９３位。

ホールアウトした直後、トップに並んでいた久常が、主催者から記者会見場に呼ばれた。壇上でにこやかに英語でプレーを振り返り、「本当にいいスタート」とうなずいた。

スコアを落としては戻す展開で、ショットの好調さを支えに粘った。ボギー直後の１５番はパー４で５２９ヤードと距離がある中、第１打で３２０ヤード飛ばし、第２打をピンから４メートル強につけてバーディー。計４ボギーを全て直後のバーディーでカバーする精神的なタフさが光った。

米ツアー本格参戦３年目で、今季すでにトップ１０入り４度と成長著しい２３歳。全米プロは２０２４年が１８位、２５年が３７位だった。３年連続となる今大会、初日が午前８時台のスタートで、朝まで残った雨でコースはたっぷりの湿気を含んでいた。久常は「コンディションが柔らかめで助かった」と言ったが、運も実力のうち。絶好の滑り出しだ。