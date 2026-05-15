岡山市は、軽自動車税の納税通知書を一部の市民に誤って送付していたことを明らかにしました。

きのう（14日）判明したもので、市は対象者への謝罪文の送付と課税の取り消し、さらに既に納付した人への還付手続きを速やかに行うとしています。

誤送付の概要

今回の誤送付は、県外に転出登録された軽自動車の車両データを市税システムに取り込む際に処理漏れが生じたことが原因です。

本来であれば課税対象外となるべき車両が課税されたまま放置され、該当する市民に納税通知書が送られてしまいました。

対象となる車両は、令和7年10月1日から31日の間に岡山市中区から県外に転出登録された車両で、その台数は249台にのぼります。

納税通知書の発送日は令和8年5月7日で、誤送付が判明したのは令和8年5月14日でした。

岡山市によりますと、県外転出登録された車両のデータを市税システムへ取り込む際、中区分（10月データ）の処理が漏れていたことが直接の原因としています。

このシステム処理上のミスにより、転出済みの車両が課税対象として残り続け、誤った納税通知書の送付につながったということです。