◇インターリーグ メッツ9−4タイガース（2026年5月14日 ニューヨーク）

メッツは14日（日本時間15日）、本拠でのタイガース戦に3連戦3連勝と今季初のスイープに成功した。

初回から3点を奪われる苦しい展開となったが、打線が奮起。4回にバティの2ランで同点に追いつくと、5回にはソトの適時打などで3点を奪って勝ち越しに成功した。

7回にはソトが5号ソロを放つなど、その後も着実に加点。先発・マクリーンも初回に3点こそ失ったが、2回以降は立て直し7回3失点と試合をつくって逆転勝ちを収めた。

ソトは前日13日の試合で右足首に自打球を当て、途中交代。それでもこの日はスタメン出場し、5打数2安打2打点と主砲の役割を果たした。

チームは4月に泥沼の12連敗を喫するなど、開幕から苦戦が続く。さらに正遊撃手のリンドアや外野のレギュラーであるロベルトらが負傷離脱中で戦力も十分ではない。それでも今季初のスイープで18勝25敗とし、一時2桁あった借金を7まで減らした。

ここから上昇気流に乗ることができるか、メンドサ監督の手腕に注目が集まりそうだ。