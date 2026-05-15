今中慎二インタビュー 前編

今季のプロ野球は、早い段階から主力選手の離脱が続くチームが多く、ルーキーたちの出場機会も増えている。そんなセ・パ両リーグのルーキーのなかで、かつて中日のエースとして活躍し、1993年に沢村賞を受賞、引退後は中日で投手コーチも務めた今中慎二氏が注目する投手について語った。



すでに４勝を挙げている巨人の竹丸和幸 photo by Sankei Visual





【勝てる投手・勝てない投手の違い】

――まず、今中さんの古巣・中日のルーキーからお聞きします。５月４日の阪神戦で初勝利を挙げた中西聖輝投手（ドラフト１位）はいかがですか？

今中慎二（以下：今中） ピッチングがまとまっていますね。投げていって自信がつけば、球速はもう少し上がりそうです。ルーキーはどうしてもフォアボールを出してしまいがちなのですが、ストライクゾーンで思い切って勝負ができている部分も評価できます。櫻井頼之介（ドラフト２位）と比較されることが多いですが、現段階では中西のほうが完成度が高いような気がします。

――櫻井投手はいろいろな球種を持っていますね。

今中 確かに球種は多いほうだと思いますが、プロの一軍レベルだと真っすぐで勝負できないといけませんし、変化球だけではしんどいです。今は"ここぞ"という時に真っすぐで空振りが取れていない印象で、それが０勝３敗（５月13日時点。以下同）という結果につながっているんでしょう。

今後、空振りを取れるようになってくると、ピッチングはかなり楽になると思います。４勝（２敗）を挙げている巨人の竹丸和幸（ドラフト１位）は、真っすぐで空振りが取れる印象がありますが、そこの違いじゃないですか。

――竹丸投手のピッチングをどう見ていますか？

今中 すごいボールを投げているわけではないですし、粗削りでコントロールもアバウトですが、物怖じせずに投げています。投げっぷりがよくて"がむしゃらさ"が伝わってくる投手ですね。ある程度順調ですが、同じような状態でシーズンを完走するのは難しいと思います。ただ、若い選手は勢いづいたら止まりません。勝ち運も持っていますし、このまま駆け上がっていく可能性もありますね。

――「勝ち運がある」ように感じますが、要因は何だと思いますか？

今中 勝つには打線の援護が必要ですが、ピッチングのリズムが好影響を与えているのでしょう。あと、竹丸が投げている姿を見ている野手が、「なんとかしてやろう」と思わせる投手なのかもしれませんね。

【ショートイニング向きのルーキーも】

――サウスポーでは、ヤクルトの増居翔太投手（ドラフト４位）も初先発で初勝利を挙げています。

今中 がむしゃらに投げる竹丸とは違い、落ち着いて投げていて派手さはありません。特長のあるボールがあるわけでもなく、オーソドックスなタイプですね。これからどう起用していくかが気になるところですが、ヤクルトの場合はそれほどピッチャーが豊富じゃないので、チャンスはあると思います。打線はある程度点を取ってくれるでしょうし、勝ちがついて自信がついたら伸びるかもしれません。

特長がある投手といえば、サイド気味から投げる巨人のリリーフの田和廉（ドラフト２位）はボールが"強い"ですね。早稲田大学時代もリリーフで投げていましたし、ショートイニングの適性を感じます。西武のクローザーを任されている岩城颯空（ドラフト２位）も、ボールが強くてフォアボールが少ないので、同じくショートイニング向きですね。

――ほかに気になるルーキーはいますか？

今中 広島の齊藤汰直（ドラフト２位）も楽しみですが、現状はまだまだかなと。コースを狙って投げているけどボールが続きますし、ストライクゾーンで勝負できていません。カウントを悪くしてホームランを打たれる場面も見ます。真っすぐに力があるのにコースを狙いすぎてしまっているのが、もったいないですよね。

楽天の藤原聡大（ドラフト１位）も、真っすぐに力がありますよね。スライダーはカーブの曲がりに近い軌道ですが、バッターをきりきり舞いさせるようなボールではないので、一度軌道を見たらアジャストしてくる一軍のバッターに対してはどうなのかなと。ビッと曲がるようなスライダーだと、プロでも対応が難しくなるんですけどね。

まずは真っすぐを磨くこと。ルーキーは伸びしろがあるので、自信をつけると必ず球速が上がっていくんです。逆にコントロールを気にしすぎると球速が落ちていくので、ある程度は大胆に投げていってほしいですね。

【今中氏がルーキーを評価する時に見る部分は？】

――先ほど、ショートイニングの適性のお話がありましたが、先発かリリーフかを見極める際に重視すべきことは何ですか？

今中 やっぱり、ボールの強さとコントロールじゃないですかね。あと、変化球でポンとストライクを取れるようであれば、リリーフの選択肢が出てくると思います。

ただ、高卒でドラフト１位の投手は、基本的に先発で起用されることが多いです。下位で指名した高卒の投手は最初にリリーフを経験させて、よければ先発に回すケースもありますけどね。

――先発かリリーフかの見極めは難しい？

今中 難しいです。リリーフだと、長く持たないですし。近年はどのチームもリリーフは２連投までが多いですが、それでもケガ人が多いですよね。仮に自分が投手コーチの立場であれば、「３連投くらいしてくれよ」とは思いますけど（笑）。

２連投までにとどめて、大事に起用してもすぐに壊れてしまったり......そこは、鍛えなければいけないという話にもなるんですけどね。先発だと、何年も続けて投げることができたりしますが、たとえば３年連続50試合以上に登板するリリーフは、今はほとんどいません。特にルーキーは大事にしたいので、壊してしまうような使い方をしたくないわけです。

ただ、リリーフは試合展開に合わせた準備をしなければいけませんし、展開によっては無理させてしまうケースも出てきます。先発は中６日など登板日が決まっているので準備がしやすい。この差は非常に大きいです。なので、先発かリリーフかの見極めには神経を使わなければいけないんです。

――ルーキーの投手についてお話を伺ってきましたが、評価の際に重視することは？

今中 やはり、真っすぐで抑えることができるかに尽きるんじゃないですか。これはすべての投手に言えることですが、特にルーキーの場合はそこだけしか見ていません。どんなに変化球がすごくても、真っすぐがよくなければ長続きしない。１年だけよければいいわけではないですし、プロの世界でずっとやらなければいけないわけですから。

（後編：今中慎二が「空振りが取れる真っすぐ」の重要性を力説 お手本は快投が続くふたりのサウスポー＞＞）

【プロフィール】

◆今中慎二（いまなか・しんじ）

1971年３月６日大阪府生まれ。左投左打。1988年のドラフト１位で、大産大高大東校舎（現・大阪桐蔭高 ）から中日ドラゴンズに入団。２年目から二桁勝利を挙げ、1993年には沢村賞、最多勝（17勝）、最多奪三振賞（247個）、ゴールデングラブ賞、ベストナインと、投手タイトルを独占した。また、同年からは４年連続で開幕投手を務める。2001年シーズン終了後、現役引退を決意。現在はプロ野球解説者などで活躍中。