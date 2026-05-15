【星宮六喰 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア】 5月15日10時～6月30日23時59分 予約受付 2027年1月 発送予定 価格：26,400円

フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「星宮六喰 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は26,400円。5月15日10時より予約を受け付ける。予約期間は6月30日23時59分までで、商品の発送は2027年1月の予定。

本商品は、「デート・ア・ライブV」に登場する星宮六喰を神秘的で愛らしい、特別な装いで再現したフィギュア。全高約226mm（台座含む）の1/7スケールで立体化されている。

風に翻るマントやなびく髪をダイナミックに造形し、飛行の一瞬を切り取ったかのような躍動感あふれる仕上がり。六喰の象徴とも言える封解主（ミカエル）がボリューム感たっぷりに再現されており、クリアパーツとメタリック塗装を採用することで質感を徹底追求し製作されている。なお、支柱の数や位置は変更になる可能性がある。

【星宮六喰 ウィッチスタイルver. 1/7スケールフィギュア】

SKU：AMU-FNX1214

販売形態：受注販売

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

予約受付期間：5月15日10時～6月30日23時59分

発送時期：2027年1月（予定）

商品サイズ：全高 約226mm（台座含む）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：カデたか（ロイスエンタテインメント）

彩色：B_Sachi

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅤ」製作委員会