タレント・ほしのあき（４９）が、１５日までに自身のＳＮＳを更新。グラビア仲間とのツーショットが話題を呼んでいる。

インスタグラムに「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ」と書き始め、タレントの熊田曜子（４３）との写真を公開。

色違いのスマートフォンケースを見せながら「１時間くらいだけど色々話して、色々質問しました ポールダンサーのくまちゃん 毎日練習しているからアザだらけだったよ 大会頑張ってね」とつづり、充実した時間を過ごしたようだ。

この投稿にフォロワーからは「グラビアレジェンドのツーショット」「お二人とも美しい」「２人ともスタイル良くて可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。

ほしのはファッション誌「プチセブン」の専属モデルでデビュー。タレント転向後はグラビアに進出し「最年長グラビアアイドル」としてブレーク。２０１１年にＪＲＡの三浦皇成騎手と結婚し、１２年に長女が誕生した。

一方の熊田は２０１２年に一般男性と結婚し、同年に長女、２０１５年に次女、２０１８年に三女を出産した。