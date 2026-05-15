◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第１日（１４日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）

原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が３バーディー、２ボギーの１アンダー６９で回り、トップと３打差の９位につけた。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「（ティーショットが）セミラフに行くことが多かったけど、大きなミスがなかった。アイアンショットの縦距離が比較的合っていた。ボギーを最後に打ってしまったけど、２つで抑えられたのは良かった」と振り返った。

前半の１５番でグリーン左からのアプローチが３メートル近くショートし、ボギーが先行。１６番で３メートル強、１７番で１メートルのチャンスを決める連続バーディーで取り返した。「今日良かったところといえば、その２ホール」と評価は厳しめだった。

前週のみずほアメリカズ・オープンまで２週連続でトップ１０フィニッシュを飾り、好調を維持している。「このコースはグリーンがぼこぼこしていて難しい。全然転がってくれなくて、見た目と感覚のギャップがあった」と戸惑いつつ、好位置で初日を終えた。「しっかり大事なパーパットや、つけられたバーディーパットを決めていけるようにしたい」と２日目を見据えた。