◆米大リーグ レッズ１５―１ナショナルズ（１４日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

ナショナルズのＦ・グリフィン投手（３０）の防御率が暴落した。１４日（日本時間１５日）の敵地・レッズ戦に先発し、４回１／３を７安打９失点でＫＯ。２発を食らい、２敗目（４勝）を喫した。防御率は試合前の２・１２から３・５３となり、リーグ２２位タイに転がり落ちた。

２回にマクレーンに先制２ランを浴びると、６点ビハインドの５回にはブルデーに３ランを被弾して降板した。５回をもたなかったのは今季初めて。９失点は日米通じて自己最悪だった。前回８日（同９日）の敵地・マリナーズ戦では自己最長タイの７回４安打２失点（自責１）。同最多の１０３球で９三振を奪う好投を見せていたが、この日は相手打線につかまった。

２３年から昨季までは巨人に所属。３年間で通算１８勝を挙げ、今季から４年ぶりにメジャー復帰。年俸５５０万ドル（約８億５０００万円）プラス出来高総額１００万ドル（約１億５０００万円）の単年契約でナショナルズ入りした。開幕ローテ入りすると、今季初登板でメジャーでは６年ぶりの白星。ここまで９試合で４勝２敗となっている。