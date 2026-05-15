ジャン＝ポール・エヴァン「父の日」限定ショコラが登場！葉巻モチーフの新作も

父の日のギフト選びに迷っているなら、今年は特別感たっぷりのショコラを贈ってみませんか？ジャン＝ポール・エヴァンから、2026年6月1日（月）～6月30日（火）までの期間限定で「父の日 コレクション 2026」が登場。葉巻や車、腹筋モチーフなど、遊び心を効かせたユニークなデザインと、カカオへの深いこだわりが詰まったラインアップは、大人の男性へのギフトにもぴったりです♡

ユーモアあふれる限定ショコラ

今回のコレクションテーマは＜夢、そしてカカオ＞。カカオへの敬意を込めながらも、思わず笑顔になるようなデザインが魅力です。

「ハマキ アン ショコラ ノワール」4,320円（税込）は、精巧な葉巻型のビターチョコレート。華やかな香りと、バランスの良いビター感が特徴です。

「ハマキ アン ショコラ レ」4,320円（税込）は、キャラメル風味が広がるミルクチョコレート仕立て。シックで遊び心ある見た目は、父の日ギフトにぴったりです。

さらに、「ボワットゥ メタル ヴォワチュール」4,644円（税込）は、ブルーの缶に限定ショコラ4種を詰め合わせた特別仕様。

車型ショコラ「ヴォワチュール ノワール キャラメル」「ヴォワチュール レ キャラメル」や、「メルシー ノワール」、コーヒー風味の「グラン ドゥ カフェ」がセットされています。

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カカオを楽しむ贅沢スイーツ

ショコラ好きなお父さんにおすすめなのが、「ボンボン ショコラ 16個 ヴォワチュール」8,100円（税込）。限定フレーバーを含む16粒入りで、5個・9個・11個入りも展開されています。

また、「ミニ タブレット アブド 12枚」3,802円（税込）は、腹筋をモチーフにしたユニークなタブレットショコラ。

カメルーン・マダガスカル・ペルーなど異なる産地のカカオを使用し、それぞれの個性豊かな味わいを楽しめます。見た目のインパクトも抜群♪

ブティック限定の「ケーク オ ショコラ カメルーン」3,240円（税込）も見逃せません。

オレンジコンフィやグリオットチェリー、ラムレーズンを混ぜ込んだ濃厚なビターチョコレートケークで、カメルーン産カカオ「エヴァン エヌコロサン」を使用した贅沢な一品です。

父の日限定ボンボンにも注目

単品でも購入できる限定ボンボンショコラは、ちょっとしたギフトや自分へのご褒美にもおすすめ。

「ヴォワチュール ノワール キャラメル」540円（税込）は、バター風味のやわらかなキャラメルをビターチョコレートでコーティング。

「ヴォワチュール レ キャラメル」540円（税込）はミルクチョコレート仕様で、まろやかな甘さが魅力です。

「メルシー ノワール」540円（税込）は、レモン香るアールグレイ風味のガナッシュをビターチョコレートで包み込んだ爽やかな味わい。大人っぽさの中に遊び心が光るラインアップです。

特別な父の日ギフトを贈って

ジャン＝ポール・エヴァンの「父の日 コレクション 2026」は、上質なカカオの味わいと遊び心あるデザインを同時に楽しめる特別なコレクション。

贈る相手を思わず笑顔にするユニークなショコラは、感謝の気持ちを伝える父の日ギフトにぴったりです。

全国のブティックやオンラインブティックで購入できるので、気になるアイテムはぜひ早めにチェックしてみてください♡