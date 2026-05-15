くら寿司、“AI生さば”を限定販売 スマート養殖で開発 同社初の生さば提供 中東情勢で安定供給の不透明さ増す中…
回転寿司チェーン・くら寿司は15日、日本で初めてAIを活用したスマート養殖により、人工種苗から700グラム超の大型サイズまで育てたサバを使用した「大型生さば」を同日から期間、店舗限定で販売すると発表した。
【写真】くら寿司初！水中を泳ぐ“AIさば”
同社では、水産物の世界的な需要の高まりによる仕入れ価格の高騰や、漁業従事者の担い手不足など、仕入れに関する課題を見据え、業界初の水産専門会社である「KURA おさかなファーム株式会社」を2021年に設立。持続可能な水産業の実現に向けて取り組んでいる。現在は、中東情勢の緊迫化に起因する原材料価格のさらなる高騰や物流コストの上昇により、水産物の安定供給はより不透明さを増している。
農林水産省の調査によると、国産サバの漁獲量は2015年には約53万トンあったが、24年には25万トン余りと10年で半減。財務省貿易統計によると、国内流通の大半を占めるノルウェー産サバの原料価格は、2010〜20年頃はキロ200円程度で推移していたが、今年に入り、漁獲枠の制限もあって3倍以上のキロ700円以上となるなど価格が高騰し、安定調達が困難となっている。
そんな中で、KURAおさかなファームでは、愛媛県宇和島市の生産者に委託し、24年7月から、愛媛県が完全養殖に成功した人工種苗を用い、AIによるスマート給餌機を使ったサバ養殖を始めた。
人工種苗から1年ほどかけて養殖されたサバは、200〜300gほどのサイズが一般的だが、スマート養殖により給餌の量やタイミングを適正化できたことで、約1年で500グラム以上にまで成育。最終的には700グラム超の希少な大型サイズにまで育てた脂ののったサバを、回転寿司としては珍しい生サバとして、大阪と京都の一部店舗（75店舗）にて販売する。
生サバの提供は、くら寿司としては初となる。同社は「日本の漁業を取り巻く環境が厳しさを増し、仕入れが不安定になる中、外食産業の一翼を担う企業として、安定した供給量確保とコスト管理を行い、リーズナブルで高品質な商品の提供の継続に努めてまいります」としている。
【写真】くら寿司初！水中を泳ぐ“AIさば”
同社では、水産物の世界的な需要の高まりによる仕入れ価格の高騰や、漁業従事者の担い手不足など、仕入れに関する課題を見据え、業界初の水産専門会社である「KURA おさかなファーム株式会社」を2021年に設立。持続可能な水産業の実現に向けて取り組んでいる。現在は、中東情勢の緊迫化に起因する原材料価格のさらなる高騰や物流コストの上昇により、水産物の安定供給はより不透明さを増している。
そんな中で、KURAおさかなファームでは、愛媛県宇和島市の生産者に委託し、24年7月から、愛媛県が完全養殖に成功した人工種苗を用い、AIによるスマート給餌機を使ったサバ養殖を始めた。
人工種苗から1年ほどかけて養殖されたサバは、200〜300gほどのサイズが一般的だが、スマート養殖により給餌の量やタイミングを適正化できたことで、約1年で500グラム以上にまで成育。最終的には700グラム超の希少な大型サイズにまで育てた脂ののったサバを、回転寿司としては珍しい生サバとして、大阪と京都の一部店舗（75店舗）にて販売する。
生サバの提供は、くら寿司としては初となる。同社は「日本の漁業を取り巻く環境が厳しさを増し、仕入れが不安定になる中、外食産業の一翼を担う企業として、安定した供給量確保とコスト管理を行い、リーズナブルで高品質な商品の提供の継続に努めてまいります」としている。