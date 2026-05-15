１４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、ついに姑・京子（筒井真理子）が、嫁のあゆみ（木南晴夏）に牙をむいた。

この日の「秘密のキッチン」は、陽菜が心因性の腹痛と診断される。陽菜は、渉（中村俊介）と前妻の子で、あゆみとは血は繋がっていない。

あゆみが話を聞くと、陽菜は「おばあさまの家にお泊まりしたくない。将来、坪倉の家を継ぐんだからお勉強も習い事も一杯頑張りなさい、そうでないとママみたいにお家を追い出されるわよって」と言われていたと告白。あゆみに相談しようと思ったが、慧との別れで心ここにあらずだったためか、様子がおかしいので相談できなかったと説明。あゆみは猛省する。

あゆみは京子に、しばらく日舞は休ませるのでお泊まりにも行かせないと告げる。もちろん激怒の京子。後日、突然家にやってきて寝ている陽菜を連れていこうとする。

あゆみは「陽菜ちゃんはまだ３年生」「心も体も疲れ切っている」と訴えるも、京子は「それぐらいの時、渉はもっといろいろやってたわよ」と言い「子どもを産んだことのない人に何が分かるの」と言い放つ。

あゆみも、渉は習い事を休ませていいと言っていると伝えるも、京子は今度は「後妻の分際で私に口答えするなんて。あなたは坪倉家の方針におとなしく従っていればいいの。それができないならこの家、出て行ってちょうだい」と激怒する。

その後、京子は渉に電話し、あゆみと今すぐ別れるように言い出す。「あの女はいつか坪倉家を滅ぼす原因になる。陽菜まで手懐けて。渉も渉。すっかり嫁のいいなりじゃないの」とぶちまけていた。

「子どもを産んだこともないくせに」「後妻の分際で」というパワーワードにネットもあ然。「老害姑」「姑って怖いのよー前妻追い出したのねー」「後妻って久々に聞いたわ むかつくー」「おかぁさん怖っ。筒井真理子さん、お見事！さすがの演技です」「後妻の分際！！！ わーー……令和になって初めて聞く『ぶんざい』」「やっぱりラスボスは姑だな」などの声が上がっていた。