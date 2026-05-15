＜下手すれば近所迷惑に？＞小学生に朝のゴミ捨てをやらせているけどダメ？親が気づきにくいポイント
小学生になると、子どもに「おうちのお手伝い」をやってもらいたいですよね。お風呂掃除、料理などいろいろありますが、そのなかでも「ゴミ捨て」をわが子にさせているというママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、小学生の子どものゴミ出しについてこんな投稿がありました。
『登校班の集合場所がゴミステーションの横だから、学校に行くついでに出してもらったりする。でも世間的には「可哀想」と思われるのかな？』
わが家もゴミ捨ては子ども担当だよ！
『4年生からほぼ子どもだよ。今6年生。お小遣いが出るから。近所の人にゴミ捨て場で会うと「偉いね」とかは言われるみたい』
『同じマンションの子がいつもゴミ出ししているよ。4年生くらいかな？ お利口さんだと思う』
『別になんとも思わないけど。小学生ぐらいになると家のお手伝いをしたりするし、その家庭のお手伝いの内容がゴミ出しなんだろうな、ぐらい』
『世間的には登校のついでだし、可哀想とは思わないんじゃない？』
投稿者さんには、近所の人に「家の手伝いをあれこれやらされている子ども」だと思われないか？ 虐待やヤングケアラーなどを疑われないか？ という心配があるのでしょう。しかしママたちからは「登校のついでなら全然問題ないと思う」という意見がありました。また実際にわが子にゴミ出しをやってもらっているママからの体験談も。小学校4年生くらいになれば、ランドセルを背負っていても、ある程度重たいゴミ袋を持って歩くことができるのでしょう。近所にゴミ捨てをしている小学生を見て「偉いなあ」と感心しているというママもいました。子ども自身も、近所の人に「偉いね」と声をかけられたり、お手伝いをした分のお小遣いをもらえたりすることで、モチベーションに繋がっているのかもしれませんね。
気になるのは衛生面？手を洗えないのでは
『うちのところは生ゴミのときは防鳥ネットの中に入れるから、ネットを上げ下げするときに手が汚れそうで、自分の子は気になる。自分がゴミ捨てのときはすぐに手を洗うから。ネットのないゴミの日のときは、手が汚れないし、子どもにお願いしていたよ』
『そのゴミを捨ててから手を洗いに帰ってきて、それからまた集合場所まで行くの？ 今から出かける人に、「ついでにゴミを出して」と頼むのはどうなんだろう』
『小1から段ボールとか古紙とかをやってもらっているよ。玄関にゴミをまとめて置いてあるのを持って行ってくれる。別に汚れていないから、集積場にぽんと置くだけだし』
「衛生面が気になる」という声もありました。ゴミ袋を素手で持ち、そのままゴミ捨て場に持って行くため、手に何かしらの汚れがついてしまう可能性は否めませんよね。「手が汚れているのに、洗わずにそのまま登校するの？」「いったん家に帰って手洗いをしないと気になる」という意見も寄せられています。これはゴミ捨て場の環境や、捨てるゴミの種類によっても変わってくるかもしれませんね。段ボールや古紙、プラスチックなどであれば気になりにくそうですが、生ゴミなどを捨てた後にそのまま登校するのは、衛生面が気になってしまう人もいるのではないでしょうか。
子どもが持てる重さなのかは確認したい
『私のマンションで、低学年の子に大きい重たいゴミ袋を学校に行くときに持たせたみたいで、重いからズリズリ下を擦りながら運んでいて、階段もゴトンゴトンと引き摺りながら運んでいたら、袋が破れてゴミが落ちていっていた。本人は気がついておらず、他の住人に注意され、みんな忙しいから手伝ってもくれず大泣きしていたわ。ゴミ捨てさせてもいいけれど、きちんと1人でできるのかを練習して、親がアクシデントの対処法などを教えてからこそのゴミ捨てのお手伝いだと思う』
『ゴミの量や重さによるかな。ポイッて捨てられるぐらいなら頼むかも。重かったり大量だったりの場合はやめておくかな』
衛生面以外にも、子どもが持てるゴミの重さや大きさなのか、またゴミ袋が破れてしまったときの対応ができるのかなどを重要視しているママもいました。たとえばゴミ捨て場に行くまでにゴミ袋が破れてしまったときに、いったん家に帰ってママに知らせることができるかどうかは大事ですよね。ゴミ捨て場のネットの上げ下げなども中途半端にしかできないのであれば、防鳥対策にならずにカラスが荒らしにきてしまうかもしれません。そしてそれをママが知らないままとなれば、近所迷惑になってしまいます。
小学生がおうちの手伝いとしてゴミ捨てをすることは、特段珍しいことではなく、むしろ偉いことだとして感心されるものです。しかしゴミ捨てのルールやトラブルの際の対応などを、親子でしっかりと話し合って確認することも必要不可欠。投稿者さんもその点だけを気を付けていれば、お子さんにゴミ捨てをさせることは問題ないのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩