久常涼が「67」でメジャー自身初の首位発進 松山英樹は34位 マキロイは出遅れ
＜全米プロ 初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 今季のメジャー第2戦は、第1ラウンドが終了した。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
日本勢は4人が出場。久常涼が7バーディ・4ボギーの「67」をマークし、3アンダーで首位に立った。メジャー通算5試合目にして初めて、トップで2日目を迎える。久常のほか、前年覇者のスコッティ・シェフラーや、アレックス・スモーリー（ともに米国）、ミンウー・リー（オーストラリア）、アルドリッチ・ポトギーター（南アフリカ）、スティーブン・イェーガー、マーティン・カイマー（ともにドイツ）が同スコアで並ぶ。松山英樹は、2バーディ・2ボギーの「70」で34位タイにつけた。比嘉一貴は1オーバー・49位タイ、金子駆大は3オーバー・93位タイで初日の競技を終えている。史上7人目となる“キャリアグランドスラム”達成に挑むジョーダン・スピース（米国）は、1アンダー・15位タイから偉業へ向かっていく。マスターズからのメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は、4オーバー・105位タイと出遅れた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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