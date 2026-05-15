5月15日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

昨日、熊本県内で今年初の真夏日を観測しましたが、今日はさらに気温が上がりそうです。最高気温は、熊本市で32℃の予想で7月中旬並みの暑さとなりそうです。

人吉市で30℃、阿蘇市乙姫でも27℃まで上がる予想です。まだ暑さに体が慣れていないうえ、朝との寒暖差が大きく急激に気温が上がるので、こまめに水分補給をして、直射日光を避けるなど熱中症対策をしてください。

きょう日中は強い日差しが照りつけます。高気圧に覆われるため、すっきりと晴れるでしょう。にわか雨の心配もなく、洗濯日和となりそうです。

あす以降の天気

土曜、日曜もカラッとした晴れの天気が続き、最高気温は熊本市で31℃の予想です。週末は運動会なども多いようですが、万全な熱中症対策をしてください。雲も少なく強い日差しが照り付けるので、帽子や日焼け止めクリームなどで紫外線対策も必要です。晴れの天気は、週明けの火曜日ごろまで続く見込みです。

明子のささやき

来週後半から「梅雨のはしり」か？もしかすると梅雨入りという可能性もあるかもしれません。来週の水曜日から雲が多くなり、木曜日は雨が降る予想です。

きのう発表された1か月予報では、来週末からの1週間は「平年と比べ晴れの日が少ない」予想で、5月末から6月上旬も「平年と同様に曇りや雨の日が多い」と予想されていて、来週後半からの雨で梅雨入りする可能性も否定できません。この週末のカラッとした晴れの天気は有効に活用しましょう。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。