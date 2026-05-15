ドル高・円高 米利上げ観測と日本企業物価 ドル円158.40円台 ドル高・円高 米利上げ観測と日本企業物価 ドル円158.40円台

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ドル高・円高 米利上げ観測と日本企業物価 ドル円158.40円台



ドルと円が対主要国通貨で上昇している。ドル指数は30日来高水準、米10年債利回りは4.495%まで上昇している。



ユーロドルは1.1653付近まで下落し約1カ月安値、ポンドドルも1カ月ぶり安値をつけている。ポンド円は211.90円付近まで、ユーロ円は184.60円台まで軟化。豪ドル円は114.15円まで下げている。ドル高・円高でドル円は158.40円台でもみ合い。



今週発表された物価統計や雇用関連など米主要指標が総じて堅調な内容だったため、年内の米利上げ観測が高まっている。



ハト派とされる増日銀委員が利上げに前向きな姿勢を示したほか、きょう発表された物価統計が予想を大きく上回る結果となったことで、日銀の6月利上げ観測が高まっている。



今朝発表された日本の4月国内企業物価指数は米イラン戦争による原油高の影響を受け伸びが急拡大した。前年比＋4.9%と23年5月以来の高水準。前月比では+2.3%と2014年4月以来の高水準を記録した。



国内企業物価指数（4月）

結果 2.3%

予想 0.8% 前回 1.0%（0.8%から修正）（前月比)

結果 4.9%

予想 3.0% 前回 2.9%（2.6%から修正）（前年比)



化学：前月比+6.1%（前回+2.5%）前年比+9.2%（前回+0.8%）

石油石炭：前月比+11.8%（前回+7.8%）前年比+5.3%（前回-7.1%）

プラスチック：前月比+2.5%（前回+0.4%）前年比+1.8%（前回0.0%）

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