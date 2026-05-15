◆米大リーグ ブレーブス―カブス（１４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの鈴木誠也外野手が１４日（日本時間１５日）、敵地のブレーブス戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。０―０の６回無死一塁での第３打席では遊ゴロだったが、相手遊撃キム・ハソンが併殺狙いの二塁へ悪送球。野選で出塁した。

無死一、三塁で続くショーは遊ゴロで二塁封殺のみ。三塁からハップが生還し、先取点をもぎとった。

鈴木のＤＨでのスタメンは先月１５日のフィリーズ戦以来、約１か月ぶりで今季３度目。２４年投手３冠の相手先発左腕セールに対し、初回１死一、三塁での第１打席はクロスファイヤーのスライダーをハーフスイングで空振り三振。３回２死の第２打席は右直だった。

前日１４日は今永昇太投手が８回途中２失点と好投したものの援護が１点にとどまり、見殺しにする形となっていた。鈴木は４打数で３試合連続のノーヒットに終わっていた。

カブスは４連敗中。その前の１０連勝から急激に調子を落としている。連敗中の総得点は４試合でわずか計３点にとどまっている。