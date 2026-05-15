トヨタ『LAND HOPPER』2027年春以降に発売へ 免許不要で運転可能な電動パーソナルモビリティー
トヨタ自動車は14日、『ランドクルーザー“FJ”』を同日から発売。合わせて電動パーソナルモビリティー『LAND HOPPER』を2027年春以降に発売予定であることも発表した。
【写真】普段使いもにも便利そう…トヨタ『LAND HOPPER（プロトタイプ）』の全貌
『LAND HOPPER』は、ランクルでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感でき、日常の普段使いから、クルマのラゲージに積載して旅先でのツーリングなど移動の楽しみを提供するもの。
オフロードにて低速から高速まで安定した走行を実現するために、前輪2輪構造を採用。コンパクトに折りたため、ランクルに載せて持ち運び可能となっており、免許を持っていない人（16歳以上）でも運転可能（改正道路交通法における特定小型原動機付自転車）となっている。
【写真】普段使いもにも便利そう…トヨタ『LAND HOPPER（プロトタイプ）』の全貌
『LAND HOPPER』は、ランクルでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感でき、日常の普段使いから、クルマのラゲージに積載して旅先でのツーリングなど移動の楽しみを提供するもの。
オフロードにて低速から高速まで安定した走行を実現するために、前輪2輪構造を採用。コンパクトに折りたため、ランクルに載せて持ち運び可能となっており、免許を持っていない人（16歳以上）でも運転可能（改正道路交通法における特定小型原動機付自転車）となっている。