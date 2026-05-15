ロックバンドZIGGYのボーカル森重樹一（62）がYouTubeチャンネル「ZIGGY森重MJチャンネル」を15日までに更新。元BOOWYのドラマー高橋まこと（72）をゲストに迎えて対談した。

2人は出会い、互いの音楽のルーツについて話した。森重がBOOWYについて「（ボーカル）氷室（京介）さんは、ちょっとかすれた声がよかった。それを生かすために布袋（寅泰）さんがクリーンな音を作っていたんだと思う」。高橋は「おれも、そんなことを考えたことはねえけどよ。だから、ヒムロックの歌の邪魔をしねえように考えていたけど。だから、歌うよ。そうすれば、シンバルはいらねえなと分かるから」と話した。

そして1986年（昭61）にリリースされたBOOWYのヒット曲「B・BLUE」をスペシャルセッション。高橋がリズムを刻み、森重がギターをひきながら熱唱した。

森重は22日に「ZIGGY大復活祭」を東京・Veats Shibuyaで開催する。ZIGGYは1987年（昭62）にメジャーデビュー。89年（平元）に「GLORIA」がフジテレビの連続ドラマ「同・級・生」の主題歌に起用されて30万枚のヒットになった。今は森重1人がバックバンドとともにメンバーとして活動している。