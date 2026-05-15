日本電波工業<6779.T>が大幅続伸し、新値追いとなっている。同社は１４日取引終了後、２６年３月期通期の連結決算を発表。営業利益は前の期比２７．４％減の３３億５５００万円となったが、従来予想の３２億円から上振れた。



売上高は同２．９％増の５４６億２９００万円と、従来予想の５３４億円を上回って着地。車載、産業機器（主にＡＩデータセンター）、特機（主に防衛）向けの売り上げが伸びた。



あわせて公表した２７年３月期通期の連結業績予想は、売上高が前期比１０．９％増の６０６億円、営業利益が同１９．２％増の４０億円となる見通し。ＡＩデータセンター向け製品の販売増が業績を牽引するとみている。



出所：MINKABU PRESS