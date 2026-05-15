イノテック<9880.T>が一時ストップ高まで買われ、新値追いとなっている。同社は１４日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しは前期比１９．０％増の３７億円で、年間配当計画は前期比５円増配の１３０円とした。



売上高は同７．０％増の５００億円を見込む。テストソリューション事業は海外向け製品の需要継続に加え、国内の需要回復が追い風となる見通し。また、半導体設計関連事業やシステム・サービス事業も堅調に推移するとみている。



また、１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の８．２％）、２５億円を上限とする自社株取得枠を設定したこともあわせて発表。資本効率の向上と株主還元につながるための施策として行うもので、取得期間はきょうから１２月３１日までとなっている。



出所：MINKABU PRESS