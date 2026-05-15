イーエムシステムズ<4820.T>は急落。１００円安はストップ安となる５３９円をつけた。１４日取引終了後、上期（１～６月）連結業績予想について営業利益を１３億９３００万円から４億４７００万円（前年同期比７８．５％減）へ大幅に下方修正すると発表した。中間配当予想も１４円から５円に引き下げた。これを嫌気した売りが膨らんでいる。



厚生行政関連需要の剥落や、注力していた新規・他社リプレイスによる顧客獲得が計画を下回って推移していることなどを織り込んだ。売上高予想は１０２億４２００万円から１０２億７３００万円（同１５．４％減）へ見直した。なお、厚生行政関連需要の今後の推移を慎重に精査する必要があるため通期予想は据え置くとした。



出所：MINKABU PRESS