ＤＯＷＡホールディングス<5714.T>は急反騰し、上場来高値を更新した。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は９４１０億円（前期比２６．２％増）、営業利益予想は５３０億円（同５５．０％増）、最終利益予想は５７０億円（同８．７％減）としており、大幅な営業増益予想を好感した買いが集まっている。製錬セグメントが金属価格の上昇や海外鉱山関連収益の増加などにより業績を牽引する。最終利益については有価証券売却益の剥落により減益を見込む。なお、年間配当予想は３３８円（前期は特別配当１００円を含めて３６８円）とする。



２６年３月期は売上高が７４５４億１０００万円（前の期比９．８％増）、営業利益が３４１億９２００万円（同６．１％増）、最終利益が６２４億５８００万円（同２．３倍）だった。金属価格の上昇が追い風になった。



出所：MINKABU PRESS