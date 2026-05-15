沖縄の観光といえば美しい海やリゾートが定番ですが、今、その「足跡」に眠るドラマチックな鉄道史が注目を集めています。

株式会社スリージェイトラベルは、2026年7月12日(日)に沖縄の鉄道にスポットを当てた日帰りバスツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」を開催します。普段は立ち入ることのできないゆいレール（沖縄都市モノレール）車両基地の特別公開を皮切りに、戦前に活躍した「沖縄県営鉄道（軽便鉄道）」の廃線跡ウォーク、さらには現存する唯一の車両遺産見学など、現在の沖縄を支えるモノレールと、かつて県民の暮らしを支えていた軽便鉄道･路面電車など、2つの時代を巡る特別企画です。LRT構想など未来の沖縄の交通を考えるきっかけにもなるものです。

本記事では、専門学芸員による深い解説や、地元の味覚が詰まった「デイゴ弁当」など、このツアーでしか味わえない体験も含め、ツアーを解説ます。

過去から現在、さらに未来へつなぐ鉄路の物語

このツアーは、鉄道網が限られている現在の沖縄において非常に珍しい「鉄道テーマ特化型」の企画です。

現在の都市交通：ゆいレール車両基地を見学

ツアーの始まりは、那覇空港駅改札前（9:30〜9:45受付）からです。最初の目的地は、沖縄都市モノレール（ゆいレール）の車両基地です。約90分間にわたり、日本最西端・最南端の鉄道を支える裏側を見学します。普段は見ることのできないプロの現場の公開は、鉄道ファンにとって貴重な機会となるでしょう。

歴史の足跡：軽便鉄道の遺構を巡る

車両基地見学後は貸切バスで移動し、沖縄県営鉄道（軽便鉄道）与那原線の線路跡（宮平⇒大里間）を専門家の案内で約1km歩きます。鉄道が描く特有の曲線を体感した後は、「与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館」を約60分かけて見学し、鉄道のまちとしての歴史を深く学びます。

さらに、嘉手納線の終点跡にある「嘉手納駅跡・かでな未来館」や、現存する唯一の車両関係遺産である「軽便鉄道の台車」が展示された「宜野湾市立博物館」を訪れます。最後は2019年に開業した「てだこ浦西駅」周辺で解散（17:15頃）となり、最新の終着駅からゆいレールの旅を各自で楽しむことができます。

嘉手納駅跡地

宜野湾市立博物館所蔵 軽便鉄道台車

専門家による解説とこだわりの沖縄グルメ

「鉄道ファンとあまり縁のない地域」とされる沖縄にも、豊かな鉄道文化があることを伝えるため、本ツアーでは充実したサポート体制が整えられています。

学芸員による全行程同行解説

ツアーには、沖縄の鉄道史を研究する「与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館」の学芸員、喜納大作氏が全行程に同行します。各史跡での解説はもちろん、移動中のバス車内でも鉄道にまつわるエピソードが語られるため、初心者でも理解を深めることができます。

与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館

県産食材を堪能する「デイゴ弁当」

昼食には、沖縄県産の食材を豊富に使ったこだわりのお弁当「デイゴ弁当」が提供されます。メニューには、グーブイリチー、筑前煮、魚フライ、紅芋、チキンなど、沖縄ならではの味覚が詰め込まれており、旅の気分をさらに盛り上げます。

ツアー概要と申し込み方法

【開催概要】

・開催日：2026年7月12日(日)

・集合：ゆいレール那覇空港駅改札前（9:30〜9:45）

・旅行代金：1名20,000円（大人・子供共通、昼食・保険・ガイド料込）

・定員：20名予定（最少催行人員15名）

申し込みは、スリージェイトラベル公式予約サイトにて開始になっています。

「鉄道のない島」というイメージが強い沖縄ですが、かつては人々の生活を支える鉄路が縦横に走っていました。本ツアーの白眉は、現役のゆいレール車両基地見学と、失われた「軽便鉄道」の廃線跡を一日で体験できる構成にあります。特に嘉手納線や与那原線といった、戦前の沖縄を支えた“幻の鉄路”を専門家の深い知見とともに辿る時間は、歴史愛好家にとっても垂涎の体験となるはず。リゾート観光だけではない沖縄の「深層」に触れ、未来の交通網についても思いを馳せる、知的好奇心を満たす贅沢な一日となるでしょう。

（画像：スリージェイトラベル）

鉄道チャンネル編集部

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