つくばエクスプレス（TX）「研究学園」駅から車で約5分、利便性と豊かな住環境が両立するつくば市学園の森に、2026年10月、新たなランドマーク「そよらつくば学園の森」がオープンします。核店舗の「イオンスタイルつくば学園の森」を中心に、子育て世帯が毎日を心地よく過ごすための機能が凝縮されたこの施設は、従来の広域型イオンモールとは異なる「小商圏・高頻度来店型」という新しいスタイルを提案します。

つくばエクスプレス（TX）での都心アクセスに優れ、広域道路網の恩恵も受けるこのエリアに、小商圏・高頻度来店型の施設が誕生することで、周辺に住む子育て世代の生活や、週末のおでかけ事情にどのような変化が生まれるのでしょうか。

2026年10月誕生「そよらつくば学園の森」の施設概要

イオンリテールは2026年10月、茨城県つくば市学園の森に「そよらつくば学園の森」を開業します。敷地面積は約13,223平方メートル、地上2階建ての建物に、核店舗となる「イオンスタイルつくば学園の森」が入る予定です。開発が進むエリアでありながら、緑地の保全を考慮し、建物には木のぬくもりを感じられるデザインが取り入れられ、景観形成にも配慮されています。

アクセス面では、つくばエクスプレス線（TX）「研究学園」駅から北へ約2kmに位置します。車でのアクセスも非常に優れており、広域物流や交流を担う国道408号線に近接するほか、市のメインストリートである「サイエンス大通り」（県道19号）にも面しています。これにより、常磐自動車道の谷田部インターチェンジや圏央道のつくば中央インターチェンジからの来訪もスムーズです。

ベッドタウンとしての価値を高める新拠点の役割

つくば市が推進する「つくば未来構想」において、研究学園駅周辺は副都心機能と連動した中核拠点として開発が進められています。周辺の住宅街には、クリニックや学校、保育園といった子育て環境がすでに充実しており、都内まで約45分でアクセスできる利便性の高いベッドタウンとして高い注目を集めています。

イオンリテールは、広域型モールである「イオンモール土浦」や「イオンモールつくば」を近隣に展開していますが、今回開業する「そよらつくば学園の森」は「小商圏・高頻度来店型」のショッピングセンターとして位置づけられています。遠くの大型モールへ休日に行くのではなく、日々の生活の動線上で「通う・集う・つながる場」として機能することで、TX沿線で暮らす人々の利便性を根本から底上げする狙いがあると考えられます。

子育て世帯に嬉しい「そよら」ブランドの魅力

日常にさわやかなそよ風が吹き込むように、都市に住む人々の生活をもっと楽しく、心地よく過ごすための施設である「そよら」。子ども連れでも快適に過ごせる環境が整っており、幅広い世代が毎日通いたくなるワンストップの商業施設を目指しています。

そよらについて（画像：SOYORAのWebページより）

具体的な店舗構成や、子育て世帯にとってどのようなメリットがあるのかについては、過去の記事でも詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

【参考】つくば市学園の森にイオンの新商業施設「そよら」が出店決定、2026年秋開業へ！ 子育て世帯に嬉しいイオン都市型SCの魅力とは？ https://tetsudo-ch.com/13018462.html

つくばエクスプレスを利用した都内通勤・通学者のベッドタウンとして、ますます成長を続ける「研究学園」駅周辺。2026年10月の「そよらつくば学園の森」開業により、街の魅力と生活のしやすさがさらに向上しそうですね。週末のちょっとしたおでかけ先としても、どのようなテナントが入るのか、今後の続報が楽しみです！

（画像：イオンリテール株式会社）

鉄道チャンネル編集部

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