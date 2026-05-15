【レポート】SEVENTEEN、約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティングがスタート！東京ドーム公演は2日間で10万人を動員

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SEVENTEENの約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』が5月13日と14日に東京ドームで行われ、2日間で約10万人が熱狂した。

■トークコーナーやゲームコーナーも大盛り上がりに

2023年に行われた『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING ‘LOVE’』以来、約3年ぶりの東京ドームでのファンミーティングを行ったSEVENTEEN。通常の公演とは異なり、パフォーマンスだけでなく、トークコーナーやゲームコーナーなども用意され、柔らかい雰囲気のなかでCARATとの再会を喜んだ。

「YAKUSOKU RADIO」と題したラジオ番組をモチーフにしたトークコーナーや、メンバーが会場のいろいろな場所で真剣に、時にはお茶目に楽しむゲームコーナーや、SEVENTEENらしいパフォーマンスを披露。集まったCARATとのかけがえのない時間を楽しんだ。

SEVENTEENは、5月13日・14日の東京・東京ドームを皮切りに、23日・24日は大阪・京セラドーム大阪でドームクラスの大型ファンミーティングを開催。公演は、すべての日程で追加席が用意されるなど、注目が集まっている。

東京ドームのファンミーティングでは、会場に足を運べないCARAT（SEVENTEENのファンダム名）のために、ライブビューイングを同時開催。日本各地はもちろん、韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要国・地域の120館以上の映画館で、ファンがSEVENTEENのステージを楽しんだ。

また、京セラドーム大阪のファンミーティングも、オンラインライブストリーミングが実施される予定となっている。

■大阪会場でPOP-UP STOREがオープン

5月12日には『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’ POP-UP STORE』の大阪会場がオープン。

大阪会場は店舗の外に大きなサイネージがあり、SEVENTEENの大きな肖像が映し出されている。店内は、東京会場と同じRose Quartz＆Serenityの配色でデザインされた装飾・モチーフとなっているが、配置が少し異なっているため印象が異なる点にも注目だ。

このPOP-UP STOREでは『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』OFFICIAL MERCHANDISEを入手可能。『YAKUSOKU』のイメージとマッチするRIBBON BRACELETやSHOE LACES、ボンボンイもリボンやフリルを身につけたデザインのラインナップとなっている。その他バッグやアパレルなど日常使いができるアイテムも必見だ。大阪会場は5月25日までの開催となる。

■関連リンク

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/