15日10時現在の日経平均株価は前日比133.39円（-0.21％）安の6万2520.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1032、値下がりは497、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は222.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、キオクシア <285A>が45.05円、イビデン <4062>が33.52円、フジクラ <5803>が32.18円、ＳＭＣ <6273>が27.79円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を129.53円押し上げている。次いでファナック <6954>が79.61円、東エレク <8035>が29.16円、ソニーＧ <6758>が22.29円、ＴＤＫ <6762>が21.62円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、保険、銀行と続く。値下がり上位には金属製品、鉱業、化学が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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