’47から待望のディズニー新作キャップ！ドナルド・グーフィー・プルートが主役の「CLEAN UP」、プーさんロゴの大人仕様「CAPTAIN」も
アメリカ発のキャップブランド「’47(フォーティーセブン)」から、ディズニーデザインコレクションの新作キャップが登場。「ミッキー＆フレンズ」からはドナルドダック、グーフィー、プルートをモチーフにしたモデル、そして「くまのプーさん」をフィーチャーしたモデルがラインナップ。ロゴだけを刺しゅうしたミニマルなモデルもあり、キャラクターグッズだけど大人がさらりと取り入れやすい絶妙なバランスに仕上がっている。
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さらに同ブランドは、2026年5月2日に福岡・大名にブランド初の路面店「’47福岡」をオープン。ディズニーデザインコレクションを含むラインナップが店頭で楽しめる。
■ドナルド、グーフィー、プルートが主役の「CLEAN UP」
今回の「ミッキー＆フレンズ」モデルでまず注目したいのは、主役が“ミッキーではない”ところ。ラインナップされているのは、ドナルドダック、グーフィー、プルートの3キャラクターだ。
「’47 CLEAN UP」(各4620円)は、3キャラクターそれぞれの表情を刺しゅうで丁寧に表現したモデル。カラーは使い回しやすいチャコールで統一されている。ベースに採用されているのは、’47を象徴する定番シルエット「CLEAN UP」。フロントパネルにあえて芯を入れず、柔らかな被り心地と自然なフィット感を実現したモデルで、リアにはアジャスターが付くため、サイズ調整も可能。
ディズニーグッズはミッキー＆ミニーが主役を張ることが多いだけに、ドナルド派、グーフィー派、プルート派にとって、貴重な一品となる。
■プーさんの表情がフロントを彩る「MVP」
「くまのプーさん」モデルは2型がラインナップされている。1つ目は、「’47 MVP」(各4840円)。フロントには、プーさんの表情がデザインされた刺しゅうが施されている。「MVP」はフロントパネルを立ち上げたクラシックなシルエットと、快適なフィット感が特徴のアジャスタブル仕様。フロントパネルがしっかり立ち上がっているので、刺しゅうがきれいに見えるのもポイントだ。
カラーは深みのある赤と落ち着いたブラウンの2色展開。どちらも甘くなりすぎない大人カラーで、プーさん好きの心をくすぐる内容になっている。
■ロゴ刺しゅうがこなれた「CAPTAIN」
そしてもうひとつの「くまのプーさん」モデルが「’47 CAPTAIN」(各5720円)(※'47福岡での取り扱いはなし)。フロントには「WINNIE THE POOH」のロゴ刺しゅうがあしらわれていて、あえてキャラクターを使用しないミニマルなデザインに仕上がっている。
「CAPTAIN」は、四角型のフラットバイザーを採用したアジャスタブル仕様。フロントパネルとスナップバックにより、きれいなシルエットをキープしてくれる。「キャラクターグッズは好きだけど、普段使いは少しハードルが…」と感じていた人にこそ手に取ってほしい一品だ。カラーはブラック、チャコール、クリームの3色。
■ブランド初の路面店「’47福岡」が5月2日オープン
新作の発売とあわせて、見逃せないのが店舗ニュース。’47は、国内3店舗目となる直営店「’47福岡」を、福岡・大名エリアに2026年5月2日にオープンした。これは、’47として初の路面店となる。
福岡市中心部に位置する大名エリアは、セレクトショップやカフェが集まるファッション感度の高いエリア。「CLEAN UP」をはじめとする’47の定番モデルから新作アイテムまで、MLB球団ロゴを配したモデルを含む幅広いラインナップと、豊富なカラーバリエーションを一度にチェックできる店舗となる。店内にはヴィンテージ什器が配置され、創業以来のヘリテージを感じさせるディスプレイで、’47らしい世界観が表現されている。
オープンを記念して、’47商品を5500円以上購入した先着の人には、’47オリジナルタオル(非売品)をプレゼント。さらに、キャップを購入した人全員に、先着でオリジナルステッカー(全5種のうち1種)もプレゼントされる。※数に限りあり
「’47福岡」店舗情報
オープン日：2026年5月2日
住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-21 サーディン大名1階
営業時間：11時〜20時
ディズニーデザインコレクションは、’47公式オンラインストア、’47長野・沖縄、そして新たにオープンした’47福岡をはじめ、全国の’47取扱店舗にて5月より発売中。ミッキー＆ミニー以外のディズニーキャラクターのキャップを探していた人、キャラを前面に出さずに大人っぽくディズニーを楽しみたい人、両方にぴったりの新作。気になるモデルは早めにチェックしておきたい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
さらに同ブランドは、2026年5月2日に福岡・大名にブランド初の路面店「’47福岡」をオープン。ディズニーデザインコレクションを含むラインナップが店頭で楽しめる。
■ドナルド、グーフィー、プルートが主役の「CLEAN UP」
今回の「ミッキー＆フレンズ」モデルでまず注目したいのは、主役が“ミッキーではない”ところ。ラインナップされているのは、ドナルドダック、グーフィー、プルートの3キャラクターだ。
「’47 CLEAN UP」(各4620円)は、3キャラクターそれぞれの表情を刺しゅうで丁寧に表現したモデル。カラーは使い回しやすいチャコールで統一されている。ベースに採用されているのは、’47を象徴する定番シルエット「CLEAN UP」。フロントパネルにあえて芯を入れず、柔らかな被り心地と自然なフィット感を実現したモデルで、リアにはアジャスターが付くため、サイズ調整も可能。
ディズニーグッズはミッキー＆ミニーが主役を張ることが多いだけに、ドナルド派、グーフィー派、プルート派にとって、貴重な一品となる。
■プーさんの表情がフロントを彩る「MVP」
「くまのプーさん」モデルは2型がラインナップされている。1つ目は、「’47 MVP」(各4840円)。フロントには、プーさんの表情がデザインされた刺しゅうが施されている。「MVP」はフロントパネルを立ち上げたクラシックなシルエットと、快適なフィット感が特徴のアジャスタブル仕様。フロントパネルがしっかり立ち上がっているので、刺しゅうがきれいに見えるのもポイントだ。
カラーは深みのある赤と落ち着いたブラウンの2色展開。どちらも甘くなりすぎない大人カラーで、プーさん好きの心をくすぐる内容になっている。
■ロゴ刺しゅうがこなれた「CAPTAIN」
そしてもうひとつの「くまのプーさん」モデルが「’47 CAPTAIN」(各5720円)(※'47福岡での取り扱いはなし)。フロントには「WINNIE THE POOH」のロゴ刺しゅうがあしらわれていて、あえてキャラクターを使用しないミニマルなデザインに仕上がっている。
「CAPTAIN」は、四角型のフラットバイザーを採用したアジャスタブル仕様。フロントパネルとスナップバックにより、きれいなシルエットをキープしてくれる。「キャラクターグッズは好きだけど、普段使いは少しハードルが…」と感じていた人にこそ手に取ってほしい一品だ。カラーはブラック、チャコール、クリームの3色。
■ブランド初の路面店「’47福岡」が5月2日オープン
新作の発売とあわせて、見逃せないのが店舗ニュース。’47は、国内3店舗目となる直営店「’47福岡」を、福岡・大名エリアに2026年5月2日にオープンした。これは、’47として初の路面店となる。
福岡市中心部に位置する大名エリアは、セレクトショップやカフェが集まるファッション感度の高いエリア。「CLEAN UP」をはじめとする’47の定番モデルから新作アイテムまで、MLB球団ロゴを配したモデルを含む幅広いラインナップと、豊富なカラーバリエーションを一度にチェックできる店舗となる。店内にはヴィンテージ什器が配置され、創業以来のヘリテージを感じさせるディスプレイで、’47らしい世界観が表現されている。
オープンを記念して、’47商品を5500円以上購入した先着の人には、’47オリジナルタオル(非売品)をプレゼント。さらに、キャップを購入した人全員に、先着でオリジナルステッカー(全5種のうち1種)もプレゼントされる。※数に限りあり
「’47福岡」店舗情報
オープン日：2026年5月2日
住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-21 サーディン大名1階
営業時間：11時〜20時
ディズニーデザインコレクションは、’47公式オンラインストア、’47長野・沖縄、そして新たにオープンした’47福岡をはじめ、全国の’47取扱店舗にて5月より発売中。ミッキー＆ミニー以外のディズニーキャラクターのキャップを探していた人、キャラを前面に出さずに大人っぽくディズニーを楽しみたい人、両方にぴったりの新作。気になるモデルは早めにチェックしておきたい。
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