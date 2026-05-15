「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）

結びの一番で一山本が大関琴桜を撃破。取組後にＮＨＫ中継のインタビューに登場したが、その対応がファンの反響を呼んだ。

大関との激しいツッパリの応酬となった一山本。相手が後ろに下がった一瞬の隙を見逃さず一気に土俵下へ押し出した。国技館は大歓声に包まれ、多くの懸賞金も手にした。

その後、中継インタビューに登場した一山本。「ありがとうございます」と頭を下げ、ハキハキと「常に前に出ようと思ってしっかり前に出れたよかったと思います」と振り返った。「自分が下か行ったんで引いてくれたんだと思う」と語り、「三役というのを見過ぎずに目の前の一番、しっかり取れるように頑張っています」と力を込め、「ありがとうございます」と元気よく語った。

直後、引き揚げて行く際にこぼれ落ちそうな満面の笑みを浮かべた。そしてニッコニコのままカメラ目線でフレームアウト。まさかの去り際にファンからも「立ち去り間際の笑顔がｗｗｗ」「過去一」「去り際のさわやか笑顔よ」「男の顔してたね一山本 去り際に全部ブチ壊しだったけどｗｗ」「一山本のインタビュー観れて福が来たわ！」と反響の声があがっていた。

一山本のインタビューはファンの間でも人気を博しており、しっかりとした語り口が好評を得ていた。その上で見せた満面の笑みに、ファンもほっこりしていた。